La Québécoise devenue Trifluvienne

En plus de son temps de jeu, la co-capitaine occupe le troisième rang des marqueuses chez les Rouges, avec une moyenne de 9,4 points par match. Son taux de réussite de 39,1 % ravit également au plus haut point son entraîneur Faisal Docter.

«Ça s'est avéré un choix payant. Toutes ces heures passées à l'entraînement, ça me fait encore plus apprécier chaque moment sur le terrain. Je profite de chaque instant», indique Harpin, deuxième joueuse la plus utilisée chez les Diablos, avec une moyenne de 29 minutes par match, derrière Carrie-Ann Auger.

Vendredi soir, Juliette Harpin n'aura pas besoin de chercher bien longtemps pour trouver la motivation. Pour l'occasion, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy seront en visite au gymnase du pavillon des Sciences du Cégep de Trois-Rivières, dès 19 h.

Déjà que les Québécoises ont vaincu les Trifluviennes sur le dernier jeu du match au printemps dernier, en demi-finale du Championnat provincial, les deux formations sont impliquées dans une lutte à finir pour l'obtention du troisième rang du classement général. Les Diablos (8-3) possèdent deux matchs en main sur les Dynamiques (9-4) mais Sainte-Foy a remporté le premier affrontement de la saison, 70-67 en prolongation.

«C'est toujours un peu plus émotif contre Sainte-Foy, mais les deux seules filles que je connaissais dans l'autre équipe ont maintenant quitté le programme. Il y a donc encore une plus grande séparation entre moi et cette équipe, indique Harpin. Elles jouent très bien depuis les Fêtes et ça va être à nous de freiner leur séquence.»

L'entraîneur des Diablos convient que l'enjeu pourrait difficilement être plus grand à ce stade-ci de la saison. «Il y a beaucoup sur la ligne pour ce match, que ce soit notre orgueil ou encore la position au classement. Sainte-Foy a une énergie spéciale en ce moment et c'est à nous de réussir à égaler ça», souligne Docter.