LHSAM: trois jours pour sauver une saison

Même mot d'ordre à Lac-Mégantic. «On ne connaît pas beaucoup les Loups, on va donc se concentrer sur nous. La mission, c'est de partir fort. On a progressé au cours des dernières semaines, c'est positif. Quant à l'avantage de la glace, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Tous nos trios sont en mesure de contribuer», soulignait Simon Robidas.

«On espère quand même que 400 ou 500 de nos partisans viendront nous encourager. L'accent sera mis entièrement sur le premier match car ça va très vite, un deux de trois en une fin de semaine», faisait valoir Gauthier. «On a joué du bon hockey en janvier, et on aura un seul absent. Il faut aborder cette série avec confiance.»

Malgré la distance, les Sportifs et les Condors se connaissent bien puisque les Condors sont contrôlés par la famille Roch, originaire de la région de Lanaudière. La rivalité est déjà bien présente entre les deux clubs, et elle devrait monter d'un cran ce week-end.

«Malgré notre fiche, je crois encore que sur papier, nous avons un des meilleurs, sinon le meilleur alignement de la ligue, soutient Gaby Roch. On a perdu plusieurs grosses avances cette année, des points qui nous ont échappé par notre faute. Reste que nous avons eu un bon meeting récemment, et nous amorçons cette série avec confiance. On affronte l'équipe la moins robuste de la ligue, il faut en profiter de la bonne façon. Et neutraliser son premier trio.»

Son homologue Daniel Pharand s'attend à voir les Condors sortir la carte de l'intimidation. «Ça va être important de bien contrôler nos émotions. Notre réaction sera l'une des clés. L'autre, c'est notre jeu en zone défensive. Il faut certainement se regrouper dans ce rayon.»