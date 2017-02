Match des Patriotes: c'est le Prix du Gros qui paye!

Ainsi Le Prix du Gros offrira l'entrée gratuite à tous les partisans vendredi soir dès 19 h. L'entreprise avait déjà distribué plusieurs billets à cet effet en vue de ce match à tous les participants de la Classique hivernale.

Pour l'ancien hockeyeur professionnel, il s'agit non seulement d'une façon de redonner à la communauté, mais aussi de faire découvrir un calibre de jeu méconnu des amateurs.

«C'est gratuit pour tout le monde, on veut remplir le Colisée! On a toujours donné un coup de pouce aux Patriotes depuis l'arrivée de Marc-Étienne Hubert en poste. Ils représentent bien notre ville, on est chanceux de les avoir. C'est un excellent niveau de hockey, trop souvent sous-estimé.»

Pour les Patriotes, ce coup de pouce sera assurément le bienvenu en ce sprint de fin de saison. Engagés dans une chaude lutte au classement général, les hommes de Marc-Étienne Hubert n'ont plus que quatre matchs à disputer en saison régulière, toujours privés de six réguliers partis représenter le Canada aux Universiades, au Kazakhstan.

«J'ai été très impressionné par le niveau d'engagement démontré par nos joueurs au cours des deux derniers matchs. Tout le monde a adopté la bonne attitude face au défi qui s'offre à nous», vante l'entraîneur des Trifluviens, soulignant au passage l'effort de Pierre-Maxime Poudrier, Carl-Antoine Delisle, Raphaël Boudreau et Jérémy Beaudry en l'absence de nombreux piliers.

«On avait fixé un objectif d'aller chercher huit points dans nos six derniers matchs. On en a trois après deux parties. On continue dans notre plan établi. L'important, c'est de rester dans le moment présent et aborder ça un match à la fois.»

Deux cas sont toujours incertains en prévision du duel avec les Gryphons, soit Marc-Olivier Mimar et Gabryel Paquin-Boudreau.