Jean-Guy Talbot décoré de la Médaille de l'Assemblée nationale 

Sur la photo de circonstance, nous apercevons, dans l'ordre habituel, Marc Chevrette (vice-président du club Richelieu), Isabelle La Vergne (directrice du Service de l'activité physique et sportive de l'UQTR), Marc-Étienne Hubert (conférencier) et André Goudreau (président du club Richelieu).

Pitt, Langlois et Quirion au-dessus de la mêlée

L'attaquant JASON PITT du BigFoot Familiprix de Saint-Léonard, l'arrière offensif MIKAËL LANGLOIS du Climatisation Cloutier de Cap-de-la-Madeleine et le gardien de but JOËL QUIRION du club Bellemare de Louiseville se sont hissés au-dessus de la mêlée dans les honneurs individuels dans la LHSAM puisqu'ils ont été proclamés les joueurs par excellence au calendrier régulier.

*****

JACK ST-ONGE ne tarit pas d'éloges envers l'armée de bénévoles qui a mis le paquet pour la 46e édition du Tournoi de hockey atome Desjardins de Shawinigan.

*****

Parmi ces principaux meneurs, il y avait DENYSE BELLEMARE (25e participation), MICHEL MATTEAU, DONALD MARINEAU, RICHARD LAJOIE, GILLES DÉSAULNIERS, ANDRÉ GAILLARDETZ, JOSÉE ARCAND, CHRISTIANE TURGEON (trois décennies du côté des VIP), DANIÈLE ALLARD, LUCIE PELLETIER, CÉLINE AYOTTE et GHISLAINE CHAMPAGNE. Le «bon vieux» St-Onge encense le président d'honneur, ANDRÉ RICARD, qui était très présent.

*****

Une équipe de la région a remporté les grands honneurs chez les atomes C. Il s'agit des Cataractes de l'entraîneur GUILLAUME BROUSSEAU.

*****

Le rusé BOBBY BARIL de l'Assurancia de Thetford Mines a réussi un bon coup en insérant sur sa liste de protection FRANCIS TURBIDE, l'assistant-capitaine du Climatisation Cloutier.

*****

La brillante performance du gardien de but MARCO COUSINEAU du Blizzard face aux Prédateurs de Laval et l'Assurancia de Thetford lui a permis d'accéder à la troisième marche du podium chez les joueurs de la semaine dans la LNAH. VINCENT COUTURE (Éperviers de Sorel-Tracy) et CÉDRICK DESJARDINS (Marquis de Jonquière) ont pris les première et deuxième places.

*****

Mon ami MICHEL CORMIER se remet bien de l'opération au genou subie vendredi dernier au CHRTR.

*****

Qu'il faisait bon revoir au coeur de l'action l'officiel trifluvien GUILLAUME LABONTÉ au match des Espoirs de la Ligue junior canadienne, lundi soir, au Centre Vidéotron! En voilà un qui attire les regards des experts sur son parcours. De la lignée des Furlatt et Cormier...

*****

Le gardien de but ULRICK CASAULT de l'équipe Toitures Patrick Casault et l'attaquant ALAIN PICHÉ du Smoking Joe sont les héros de l'heure au dekhockey 3R.

*****

Le sportif madelinois YVES BOURDEAU et sa conjointe GUYLAINE sont revenus enchantés de leur dernier périple à Punta Cana en République dominicaine.

*****

Les équipes masculines et féminines qui participeront aux championnats provinciaux de curling sont maintenant connues. Chez les seniors hommes, il s'agit de DENIS LETENDRE, MICHEL LUCIER, ALAIN VIAU, DANIEL LAFORGE et PIERRE PLEAU des clubs Grand-Mère, Laviolette, Victoria et Laval.

*****

Chez les femmes, deux équipes nous représenteront, soit ODETTE TRUDEL et ses coéquipières MANON MORIN, LYNN MONTAMBEAULT et LORRAINE LEVASSEUR du TRC, ainsi que l'équipe de GAÉTANE TREMBLAY, SUZANNE GODIN, DONNA GORMAN et SYLVIE LAVIGNE des clubs TRC, Amqui et Rosemère. Les championnats masculin et féminin auront lieu du 12 au 19 février, au club Aurèle-Racine de Sorel-Tracy.

*****

Chez les maîtres, il s'agit de NORMAND LAVIOLETTE, ALAIN VIAU, SERGE BOURASSA et PIERRE PLEAU des clubs Laviolette, Grand-Mère et Laval. Le championnat aura lieu du 5 au 12 mars, à Sept-Îles.