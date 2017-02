Universiades: le Canada dévore la Grande-Bretagne

Évidemment, les porte-couleurs des Patriotes de l'UQTR n'ont pas raté l'occasion de participer à ce pique-nique au cours duquel le Canada a décoché 74 tirs . À l'autre bout de la patinoire, Sébastien Auger n'a eu besoin que de neuf arrêts pour signer le jeu blanc.

Le franc-tireur Guillaume Asselin a été le plus productif avec une récolte de deux buts et deux passes dans la victoire. Pierre-Olivier Morin s'est aussi offert un doublé en plus d'ajouter une mention d'aide. De son côté, le capitaine trifuvien Martin Lefebvre a aussi connu une bonne sortie avec un but et deux passes, à l'instar de Tommy Giroux.

Le Canada disputera son troisième et dernier match de la ronde préliminaire vendredi en croisant le fer avec la Slovaquie. Les deux formations sont invaincues en deux matchs.