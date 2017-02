Six Mauriciens en action à Las Vegas

Du lot, Viviane Tranquille tentera de profiter de cet important rendez-vous pour gravir les échelons du classement international. La protégée de Tommy Boisvert au club Performance est présentement répertoriée 61e sur l'échiquier mondial des 49 kg et 115e au classement olympique.

«C'est un des gros tournois de l'année. La plupart des meilleures au monde vont être là», souligne l'entraîneur de la Champlainoise.

L'an dernier, Tranquille avait remporté le bronze chez les juniors avant de s'incliner à son premier combat dans le tableau senior.

Outre Tranquille, le club Performance déléguera aussi deux autres porte-couleurs alors que Simon-Olivier Lemire (63 kg) et Jacob Roy (59 kg) seront en action chez les juniors.

De plus, trois athlètes du club Taekwondo Mauricie, à Shawinigan, seront du voyage. Chez les juniors, on retrouvera Izaïanne Fortier-Duchesne (46 kg) et Marianne Leclerc (55 kg) tandis que Zoélie Fortier-Duchesne participera au tableau des cadettes 29 kg.

«C'est certain qu'on aimerait en voir grimper sur le podium. Mais on espère surtout que nos athlètes disputent le plus de combats possible. Ça va leur permettre d'optimiser leur préparation en vue des Championnats canadiens», note Boisvert.

La compétition se déroulera mercredi, tant pour les juniors que les cadets. Quant aux seniors, ils sont attendus sur le tatami vendredi.