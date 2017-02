Le sport régional en bref

Basketball: le Vert et Or toujours invaincu

On a déjà disputé la moitié de la saison dans le réseau du basketball scolaire et au Séminaire Saint-Joseph, c'est la formation masculine des cadets qui impressionne le plus.

Pour souligner la cinquième saison des Courses Centraide Mauricie, l'organisation a décidé d'innover avec quelques nouveautés pour ce circuit de courses de plus en plus populaire.

En plus d'un nouveau nom - Promutuel s'ajoute au nombre des partenaires - l'organisation présentera une programmation de neuf courses qui offrira quelques nouvelles distances en 2017, dont le demi-marathon à faire en équipe de trois ou encore seul. La distance du 21,1 km sera célébrée le 16 septembre à l'occasion de la grande finale du circuit.

Autre nouveauté, le 30 août alors que sera présentée une course thématique de nuit, sur le coup de 20 h 45, à proximité de l'Amphithéâtre Cogeco.

La saison d'abord sera lancée les 19 mars et 23 avril avec des courses pour enfants de 2 à 11 ans (500 m ou 1 km) à l'intérieur du Carrefour Trois-Rivières-Ouest.

Quant aux activités régulières du réseau, elles sont prévues les 6 et 17 mai, 7 et 26 juin ainsi que le 10 juillet. En plus des distances habituelles de 1, 3 et 5 km, des trajets de 7 et 10 km seront aussi disponibles le 6 mai.

Un forfait en prévente est disponible à 45 $ sur le site www.courirgtr.com.