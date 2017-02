Señor Mateo dit oui aux Aigles

(Trois-Rivières) Les partisans des Aigles n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent l'été dernier mais dans le rayon des bons coups, la saison de Daniel Mateo en avait réjoui plusieurs. Ces amateurs seront heureux d'apprendre que le sympathique Dominicain de 25 ans a accepté une nouvelle offre des Aigles dans les derniers jours. Il sera donc de retour au Stade Stéréo Plus au mois de mai.

Frappeur ambidextre et joueur polyvalent en défensive, Mateo a terminé sa deuxième campagne complète avec les Oiseaux en affichant une moyenne au bâton de ,315, la meilleure de l'histoire de cette jeune concession. Il apparaît aussi au deuxième rang du club pour le nombre de circuits (19), de coups sûrs (235) et de points produits (131).

«Daniel est un régulier au bâton. C'est le type de gars très dominant lorsqu'il y a des joueurs en position de marquer. En plus, il est capable d'évoluer à tous les coussins en défensive», explique le gérant T.J. Stanton, dont le protégé évolue en ce moment au Nicaragua.

Le directeur général des Aigles, René Martin, saluait lui aussi le retour de Mateo. «Il est un des joueurs les plus populaires de l'équipe, personne n'a de problème avec lui. En plus, il est jeune! Il lui reste encore plusieurs années de qualité dans le baseball indépendant.»

Malgré son jeune âge, Mateo en sera déjà à une neuvième saison chez les professionnels. De 2009 à 2014, il a joué dans le réseau affilié des Royals de Kansas City, puis des Reds de Cincinnati. Il compte plus de 200 matchs d'expérience au niveau recrue et au niveau A.

Or, malgré ses bons chiffres des dernières années dans le réseau indépendant, aucune équipe du Baseball majeur n'a cru bon l'appeler pour un potentiel retour dans l'affilié. Il lui manque peut-être encore quelques circuits afin de laisser une forte impression auprès des recruteurs. En 2016, Mateo a claqué huit longues balles en 99 rencontres. L'année précédente, il en avait réussi sept en 96 sorties.

Le retour de Mateao porte à trois le nombre de vétérans chez les Aigles, en incluant Matthew Rusch et Javier Herrera, dont le sort sera réglé d'ici quelques jours, si lui et Stanton peuvent se rencontrer afin de finaliser le tout. On ignore cependant si Steve Brown portera de nouveau l'uniforme des Aigles. Bien qu'il soit intéressé à revenir, le Colombien n'a pas encore reçu de coup de fil de Stanton.