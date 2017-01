Jean-Alexandre Boucher quitte les Carabins

Le Trifluvien était loin d'être malheureux de son sort au pays de Danny Maciocia, mais il devenait de plus en plus difficile pour l'entraîneur de 31 ans de conjuguer son rôle avec les Carabins dans la métropole, son emploi au Groupe Chiropratique de Trois-Rivières et ses obligations familiales dans la cité de Laviolette.

Boucher était d'abord débarqué chez les Bleus à l'aube de la saison 2015 en tant qu'adjoint au coordonnateur des unités spéciales Danny Desriveaux. Puis, à la suite du départ de Desriveaux, l'état-major avait offert un vote de confiance à Boucher en lui offrant la coordination des unités spéciales pour la saison 2016.

Au cours de son séjour avec les Carabins, Boucher a notamment participé au championnat national universitaire de la Coupe Vanier en 2015, dans un match que les Montréalais ont perdu 26-23 aux mains des Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique.

«J'avais toujours eu comme objectif de carrière de coacher dans le réseau universitaire. Je l'ai fait et, en plus, j'ai eu le privilège de diriger une unité. Je quitte un programme prestigieux, sinon le programme le plus prestigieux au pays, alors c'est certain que ça me fait un petit quelque chose de tourner cette page», admet le principal intéressé, en entrevue avec Le Nouvelliste.