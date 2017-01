Gagnon obtient son billet pour New York!

En vertu de son chrono de 35,14 secondes, le porte-couleurs du club Zénix s'est ainsi qualifié pour le Championnat national américain high school qui sera présenté à New York au mois de mars.

Au total, William Gagnon a terminé septième de sa catégorie qui comptait plusieurs coureurs de calibre universitaire.

«Avec sa victoire obtenue à Hanover, il y a quelques semaines, ça lui fait un excellent début de saison. Sa performance lui donne d'ailleurs le cinquième meilleur temps au pays chez les juniors cette saison», a noté son entraîneur Pierre Thibodeau.

Également en quête d'une place au prestigieux rendez-vous new-yorkais, Marie-Frédérique Poulin a raté sa qualification de peu, en arrêtant le chrono à 41,76 au 300 m, à un peu plus d'une seconde du précieux standard nécessaire.

«Ils ont augmenté encore plus la difficulté des standards de qualification cette année. Marie-Frédérique a fait un très bon temps et elle démontre une belle progression. C'est encore possible pour elle de se qualifier pour les nationaux high school à New York», a noté Thibodeau.

William Labrèche (1:22:60 au 600 m) et Marianne Leclerc (4:55:47 au 1500 m) ont aussi livré d'excellentes courses lors du plus important rendez-vous intérieur de la saison au Québec.