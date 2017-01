La section Métropolitaine remporte le match des étoiles

Braden Holtby a été parfait contre cinq lancers en deuxième demie en finale et la section Métropolitaine a remporté le match des étoiles de la LNH grâce à une victoire de 4-3 face à la section Pacifique, dimanche.

Seth Jones, Justin Faulk, Cam Atkinson et Wayne Simmonds, qui a été nommé joueur par excellence de la compétition, ont touché la cible pour la section Métropolitaine. Sergei Bobrovsky a été battu trois fois sur 12 lancers, avant de voir Holtby être impeccable.

Joe Pavelski, Connor McDavid, Bo Horvat ont répliqué pour la section Pacifique. Martin Jones a accordé deux buts sur sept lancers, tandis que Mike Smith a stoppé neuf des 11 lancers dirigés vers lui.

La section Pacifique menait 3-2 avant le début de la deuxième demie de la finale. Ryan Kesler croyait avoir ajouté un but d'assurance quand sa passe vers McDavid a dévié sur le patin de Ryan McDonagh avant d'aboutir dans le filet. Cependant, l'entraîneur-chef de la section Métropolitaine Wayne Gretzky, qui remplaçait John Tortorella, absent en raison d'une urgence familiale, a demandé une vérification vidéo et il a eu gain de cause puisqu'il y avait eu hors-jeu lors de l'entrée de zone.

«Je pense que j'étais peut-être hors-jeu par un millimètre, a dit McDavid. Il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre au match des étoiles ces jours-ci.»

Quelques instants plus tard, Atkinson créait l'égalité avant de voir Simmonds donner les devants à la section Métropolitaine cinq secondes plus tard sur une remise parfaite de Taylor Hall avec 4:58 à faire.

Simmonds a joué avec le casque de Drew Doughty, son ancien coéquipier chez les Kings de Los Angeles, pour distraire le défenseur récipiendaire du trophée Norris. Il a ensuite contourné le défenseur pour s'offrir en cible de passe à Hall.

«J'avais dit à Hall avant le match que j'étais pour foncer vers le filet sur ce genre de jeux, a raconté Simmonds. Il m'a rejoint avec le disque et j'ai pu compléter le jeu comme nous en avions parlé.»

Et si Gretzky n'est pas resté longtemps au Staples Center pour parler de son génie tactique, Simmonds a pu lancer des fleurs à son entraîneur.

«Il nous a aidés à gagner, a dit Simmonds. Ç'a changé le match. C'était la bonne décision. Il connaît bien sûr très bien le hockey. Il a sorti un lapin de son chapeau. C'était un hors-jeu. Et nous avons ensuite marqué deux buts pour gagner. Quelle bonne décision!»

Holtby a fermé la porte par la suite, réalisant son plus bel arrêt avec la mitaine aux dépens de Pavelski. Il a aussi joué de chance après que la section Pacifique eut remplacé Smith par un attaquant supplémentaire, quand McDavid a tiré dans un filet ouvert, mais que la rondelle a été déviée contre la barre horizontale par McDonagh avec sa jambe droite.

Pour une deuxième année de suite, le match des étoiles de la LNH était présenté sous la formule d'un tournoi à trois contre trois avec trois parties de 20 minutes. Les joueurs de l'équipe gagnante se sont partagé une bourse d'un million $ US.

Lors de la première demi-finale, Johnny Gaudreau a inscrit deux buts, alors que tous les patineurs de la section Pacifique ont touché la cible lors de leur victoire de 10-3 face à la section Centrale.

Cam Fowler, Jeff Carter, McDavid, Brent Burns, Drew Doughty, Pavelski, Kesler et Horvat ont aussi marqué pour la section Pacifique. Smith a stoppé deux des trois tirs dirigés vers lui, alors que Martin Jones a été battu deux fois sur neuf lancers.

Jonathan Toews, P.K. Subban, Vladimir Tarasenko ont répliqué pour la section Centrale. Corey Crawford et Devan Dubnyk ont tous les deux accordé cinq buts sur 11 lancers.

Puis, dans la deuxième demi-finale, Simmonds, John Tavares et Atkinson ont inscrit deux buts chacun et la section Métropolitaine a défait la section Atlantique 10-6.

Seth Jones, Hall, Sidney Crosby et Alex Ovechkin ont aussi touché la cible pour la section Métropolitaine. Bobrovsky a stoppé sept des 10 tirs dirigés vers lui, tandis que Holtby a repoussé 12 des 15 lancers effectués dans sa direction.

Nikita Kucherov, deux fois, Victor Hedman, Erik Karlsson, Auston Matthews et Vincent Trocheck ont inscrit les buts de la section Atlantique. Carey Price a accordé trois buts sur six lancers, alors que Tuukka Rask a cédé six fois contre 14 tirs.