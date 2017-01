 Les Hurricanes ne sont pas sur le point de déménager, selon Bettman 

Bettman a répondu à plusieurs questions concernant ce sujet en raison d'une série de gazouillis écrit par le journaliste du réseau TSN Pierre LeBrun, sur son compte Twitter. Ce dernier a mentionné que le propriétaire des Hurricanes, Peter Karmanos, serait ouvert à l'idée de vendre l'équipe si l'offre était intéressante.

Bettman a cependant indiqué qu'il n'y voyait aucune différence avec ce que Karmanos lui disait lors de leurs rencontres.

«Peter a plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants et je crois qu'il est concentré sur ce qui est mieux pour l'équipe dans la région de Raleigh, mais aussi ce qui est mieux pour sa famille, a affirmé Bettman. Il n'a rien laissé pour contre, mais il n'y a aucun processus de vente formel en cours. Il vous (les journalistes) a exprimé son opinion candidement, mais il n'y a encore rien de décidé.»

Lors d'une visite du Canadien de Montréal à Raleigh, à la mi-novembre, les rumeurs entourant la possible vente des Hurricanes et la relocalisation de la formation avaient mis en furie le président de l'équipe, Don Waddell. Ce dernier avait exprimé que la situation des Hurricanes n'avait pas changé et qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler.

En ce sens, Bettman s'est assuré d'immédiatement mettre un frein aux rumeurs de déménagement des Hurricanes et il n'a pas ouvert la porte à un potentiel retour des Nordiques de Québec dans la LNH.

«L'équipe ne déménage pas, a-t-il insisté. Il n'y a aucun message pour la ville de Québec à propos des Hurricanes. Peter pourrait vendre l'équipe ou ne pas la vendre du tout. Il pourrait même en vendre une partie, mais il n'y a aucun processus de vente amorcé et il n'y a pas de besoin impératif de vendre l'équipe ou de la déménager.»

LeBrun a également mentionné que pour une première fois, Karmanos était de plus en plus ouvert à la possibilité de vendre la totalité de ses parts. Toutefois, Karmanos souhaite encore vendre seulement une partie de l'équipe, comme il voulait le faire depuis quelques années déjà.

En 1994, Karmanos, son partenaire d'affaires Thomas Thewes et l'ancien joueur de la LNH Jim Rutherford s'étaient portés acquéreurs des Whalers de Hartford pour la somme de 47,5 millions $ US. Ils avaient ensuite décidé de déménager l'équipe à Raleigh trois ans plus tard.