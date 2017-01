Kean l'emporte haut la main

(Montréal) Face à son plus important test en carrière, Simon Kean a livré une brillante performance samedi soir devant plus de 5500 personnes au Centre Bell en s'offrant une victoire par décision unanime face à Avery Gibson, un colosse américain à la mâchoire solide.

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Simon Kean n'a pas achevé son rival par K.-O. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le Trifluvien a été l'instigateur de la quasi-totalité des attaques, son adversaire se limitant à quelques timides séquences de contre-attaque et beaucoup d'accrochage.

Néanmoins, Simon Kean (8-0, 7 K.-O.) conserve sa fiche parfaite avec une huitième victoire en autant de combats professionnels.

«Je suis bien content d'avoir affronté un gars qui m'a amené à la limite des huit rounds. C'est de cette façon que je vais apprendre, pas avec des K.-O. au premier round. J'ai eu pas mal de fun, ça c'est du sport!», a commenté Kean, tout sourire, aux abords du ring.

À plusieurs reprises pendant les huit rounds, le poulain d'Eye of the Tiger Management a senti son rival fléchir dans l'arène, sans réussir à décocher le coup fatal. Au huitième et dernier assaut, l'olympien de Londres 2012 a d'ailleurs passé près de 90 secondes à terrasser Gisbon sans arrêt. Complètement exténué, et parfois titubant dans le ring, l'Américain a néanmoins survécu jusqu'à la dernière cloche, devant des partisans en délire sur le bout de leur siège.

«Je voulais tellement le finir. J'ai vidé le réservoir pour y arriver, mais il était difficile à faire tomber», a noté Kean, également heureux d'avoir encaissé quelques coups lors de son duel. «J'ai pu voir ce que c'était, en recevoir.»

Il faut dire que Gibson est reconnu comme un boxeur très durable, n'ayant jamais été mis hors de combat en 18 sorties chez les professionnels.

L'entraîneur de Kean, Jimmy Boisvert, était également ravi du rendement de son protégé. «Je suis très content de ce qu'il a offert. En faisant un huit rounds, au Centre Bell, en demi-finale, et avec beaucoup d'attention médiatique, je pense qu'il a répondu à plusieurs questions que certaines personnes se posaient.»