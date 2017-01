Match des étoiles: Hollywood devient Hockeywood

De Crosby à Mario Lemieux, en passant par le plus astucieux chasseur d'autographes, l'univers entier de la Ligue nationale de hockey s'est donné rendez-vous à Hollywood pour un week-end où le soleil, le plaisir et les célébrations seront de la partie.

Avant que les meilleurs joueurs de l'époque actuelle ne s'affrontent au Staples Center pour le match des étoiles dimanche, les 100 plus grands joueurs de l'histoire de la LNH seront honorés dans le cadre du centenaire du circuit. Le commissaire Gary Bettman a livré un bilan d'une ligue en transition, que ce soit les reprises vidéo ou l'arrivée d'une concession à Las Vegas la saison prochaine.

L'un des changements les plus significatifs représentera le clou de ce week-end, dimanche: le format 3 vs 3 qui a été adopté pour la prolongation en saison régulière sera de retour au match des étoiles, transformé l'an dernier en tournoi mettant aux prises les quatre sections.

La LNH arrive à temps pour profiter d'une météo parfaite pour la plage, et d'un répit des abondantes averses qui ont frappé la côte californienne au cours des récentes semaines.

La «Fan Fair» est déjà en marche au centre des congrès, qui accueille des dizaines de milliers d'amateurs qui veulent se faire photographier auprès de la coupe Stanley, recueillir des autographes ou effectuer des tirs frappés tout en se renseignant sur la longue histoire du hockey en Californie du Sud. Les Kings, qui ont joint la LNH dans le cadre de l'élargissement des cadres de 1967, ont été choisis comme hôtes de ce week-end dans le cadre des célébrations entourant leur 50e anniversaire.

Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des nouvelles d'importance au cours de ces trois jours. Beaucoup d'amateurs et de joueurs espéraient un réglement entourant la participation, ou non, de la LNH aux prochains Jeux olympiques. Bettman a cependant fait savoir qu'il est peu probable que le Bureau des gouverneurs prennent une décision à ce sujet au cours du week-end.

Après un match des célébrités samedi, on fera place au concours d'habiletés qui inclura, comme par le passé, les compétitions visant à déterminer le tir le plus puissant et le patineur le plus rapide. La LNH a ajouté une compétition lors de laquelle les joueurs devront effectuer des tirs de plus en plus difficiles, de distances de plus en plus éloignées.

Les étoiles de la Ligue nationale en sont à leur première visite à Los Angeles depuis 2002, et les célébrités seront partout.

Les festivités se dérouleront en l'absence de l'entraîneur-chef John Tortorella, qui avait mérité l'honneur de diriger l'équipe de la section Métropolitaine, mais qui a déclaré forfait parce qu'un pitbull appartenant à son fils Nick est malade.