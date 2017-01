Le sport régional en bref

L'irrésistible séquence des Diablos de Trois-Rivières a été freinée vendredi soir au Collège Dawson, au terme d'un revers de 57-52 subi aux dépens des meneuses au classement général de la division 1. Les protégées de Faisal Docter menaient 26-19 à la mi-temps, mais les Blues ont réussi à renverser la vapeur en seconde moitié. Dawson a du même coup stoppé à sept la série victorieuse des Diablos. Carrie-Ann Auger a mené la charge pour les Trifluviennes avec 24 points, appuyée par 14 points de Fredlaine Verrier.

Hockey midget AAA: les Estacades remportent un duel offensif

Les Estacades de Trois-Rivières ont remporté une victoire éclatante de 6-5 en tirs de barrage, vendredi soir face au Phénix du Collège Esther-Blondin. La bande de l'entraîneur Frédéric Lavoie a notamment effacé un déficit de 4-1 avant de se sauver avec les deux points. Mathieu Boissonneault (1-1), Alexandre Cossette (1-1), Cédric Desruisseaux (1-1), Nathan Cyr-Trottier (1-1) et Alex Beaucage ont touché la cible tandis que William Vadnais a fait la différence lors de la fusillade.

Hockey collégial: Lemay-Bégin s'éclate chez les Dragons

Frédéric Lemay-Bégin s'est payé un festin de cinq buts, vendredi soir contre les Cougars de Champlain-Lennoxville, pour guider les Dragons du Collège Laflèche à une victoire de 7-6 en prolongation contre la deuxième meilleure formation du circuit collégial. C'est d'ailleurs Lemay-Bégin qui a mis un point d'exclamation à cette soirée productive avec le filet vainqueur. Encore une fois, l'attaque à cinq a eu son mot à dire dans ce triomphe avec quatre buts en six occasions. Outre Lemay-Bégin, Emmanuel Côté (1-2) et Gabriel Roberge (1-1) ont trouvé le fond du filet tandis que Philippe Bourassa (0-4) et Philippe Forcier ont alimenté leurs coéquipiers.

Hockey universitaire: les Patriotes à North Bay

Les Patriotes de l'UQTR ne disputent qu'un seul match ce week-end, très loin sur la route, alors qu'ils rendront visite aux Lakers de l'Université Nipissing samedi soir à North Bay, à 700 kilomètres de leur domicile. Plus tôt cette saison, les Trifluviens avaient facilement pris la mesure des Lakers 7-2 au Colisée de Trois-Rivières. Cette fois, la commande est passablement différente avec six joueurs partis aux Universiades et un autre sur le carreau.