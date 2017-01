Tour d'horizon du curling en Mauricie

En cette période de mi-saison, voici donc les meneurs parmi ces nombreuses ligues grâce à la complicité de mon fidèle collaborateur JACQUES LEMAY, qui connaît bien l'ABC de la planète curling régionale.

Au Laviolette

Lundi: DAVID CLÉMENT, ALAIN PROVENCHER et MATTHEW SIGOUIN se livrent une chaude lutte... Mardi: MARTIN FERLAND (qui d'autre?) mène la charge, suivi de PIERRE GERVAIS et MARCEL MARCHAND... Mercredi: FRANÇOIS BOUDREAU est le leader incontesté devant ANDRÉ DESGAGNÉ et JEAN BENOIT... Jeudi: le «bon vieux» ANDRÉ JOLIN ne cède pas devant PHILIPPE MARTIN et GERVAIS NORMAND... Circuit des retraités: ANDRÉ JOLIN (il adore ce sport!) domine, suivi de CLAUDE GAGNON et ANDRÉ BOUFFARD.

Au club Trois-Rivières

Chez les seniors: JEAN-FRANÇOIS DONTIGNY et CLAUDE LANDRY mènent une chaude lutte, suivis de CLAUDE PERRON... Lundi: STÉPHANE MICHAUD, VINCENT BOURGET et DENIS BELLEMARE font la pluie et le beau temps... Mardi: FRÉDÉRIC CLOUTIER, MICHEL PÉPIN et LOUIS BROUILLETTE épatent la galerie... Mercredi: ALAIN BOURASSA, STÉPHANE MICHAUD et JEAN-FRANÇOIS LEMAIRE poursuivent sur leur lancée... Ligue des Postes: PIERRE FRENETTE occupe le plus haut poste devant PIERRE BEAUDOIN et ANDRÉ DROUIN... Vendredi: JEAN-LUC DOUCET résiste au sommet, suivi de JEANNOT MAILHOT et JEAN-SÉBASTIEN SICARD... Dimanche: MICHEL CHARLAND est talonné par DANIEL GÉLINAS, MARC LAMBERT et DAVID JUTRAS.

Et sur les glaces de Grand-Mère

Ligues du soir... Lundi: JEAN-FRANÇOIS MORAND, ALAIN RICHARD et DAVID LAVALLÉE exercent leur suprématie... Mardi: JACQUES DÉSAULNIERS, RÉJEAN BOISSONNEAULT et NORMAND TÉTREAULT dominent... Mercredi: FRANÇOIS THIBEAULT, ALAIN SALOIS et VINCENT DÉSILETS sont les rois... Jeudi: DENIS LETENDRE, suivi de JOCELYN GIROUX et ALAIN CLOUTIER... Ligue senior: YVES ST-LOUIS, FRANÇOIS POIRIER et GÉRARD LÉVESQUE sont indélogeables... Autres ligues de jour: les équipes de JEAN-YVES MORIN, YVES ST-LOUIS, FRANÇOIS THIBEAULT et JACQUES GRENIER ont marqué le pas pour la première partie de la saison.