Thomas Trottier dans le giron d'Équipe Canada

Alors que la plupart de ses coéquipiers doivent se contenter de fréquenter le gymnase pour maintenir la forme, l'ancien de l'Académie les Estacades endossera l'uniforme d'Équipe Canada U19 samedi (20 h 30) à l'occasion du Championnat nord-américain de football.

À l'automne 2016, Trottier n'a pas raté sa rentrée dans les rangs collégiaux. En sept matchs avec les Cougars, qui ont maintenu un dossier de sept victoires contre deux revers, le demi offensif a impressionné par sa polyvalence.

En plus de 150 verges et deux touchés au sol, Trottier a ajouté 319 verges et trois majeurs par la voie des airs en plus de retourner trois bottés de dégagement. Son brio lui a d'ailleurs valu le titre de recrue offensive par excellence du Réseau du sport étudiant du Québec en première division.