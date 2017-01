Carrie-Ann Auger choisit Laval

C'est une décision qui a été bien mûrie par l'athlète de 19 ans, après que celle-ci eut vécu une vive déception la saison dernière en apprenant que la bourse que lui avait offerte les Catamounts de l'Université du Vermont avait été révoquée à la suite d'un changement d'entraîneur.

Même si elle est la meilleure marqueuse de la division 1 du RSEQ, avec une moyenne de 22,9 points par match, aucune autre institution de haut calibre de la NCAA ne lui a fait d'offre officielle. Face à cette situation, la petite meneuse a décidé de rester au Québec.

«Au début de la saison, une équipe de la NCAA est venue me voir, mais ça jouait encore au yo-yo et ils voulaient encore évaluer des choses. J'en ai fait mon deuil et c'est à ce moment que j'ai décidé que je voulais choisir mon programme et que je voulais le faire tout de suite. Je suis une fille anxieuse et je ne voulais pas que ça me dérange.»

Si les universités américaines ne cognaient pas à la porte, celles du Canada, oui. L'athlète de 5 pi 3 po a été approchée par tous les programmes québécois, mais celui de Québec a fait chavirer son caeur, puisqu'elle pourra y étudier en droit, ce qu'elle souhaitait avant tout.

«J'ai vraiment aimé ma visite et j'ai adoré l'entraîneur Guillaume Giroux. Il a été honnête avec moi et j'ai beaucoup apprécié. Leur classement est assez élevé, mais je sais que je vais pouvoir apporter quelque chose», mentionne celle qui rejoindra l'équipe qui est actuellement première au pays et deux de ses anciennes coéquipières chez les Diablos, Laurie Pelletier et Koralie Melançon.