Le sport régional en bref

Le défenseur Martin Lefebvre des Patriotes a été nommé adjoint au capitaine Olivier Hinse, en vue du tournoi de hockey à l'Universiade d'hiver, présenté à Almaty au Kazakhstan.

Le tournoi se met en branle lundi. L'équipe canadienne tentera de décrocher une cinquième médaille d'or, après avoir mérité le bronze en 2013. Les Canadiens affronteront les Américains en lever de rideau.

En plus de Lefebvre, Nathan Chiarlitti (McGill) et Michael McNamee (Carleton) seconderont Hinse. Les Patriotes comptent six représentants en Lefebvre, Sébastien Auger, Guillaume Asselin, Pierre-Olivier Morin, Tommy Giroux et Charles-David Beaudoin.