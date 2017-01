Journée à oublier pour Alex Bellemare

Avec des descentes de 14,33 et 9,66 points, le Bonifacien de 23 ans a terminé bien loin de la tête, en 16e et dernière position du peloton. James Wood (94,00), Alex Beaulieu-Marchand (92,66) et McRae Williams (91,00) ont pris les trois premières places de la séance de qualifications.

Éliminé en vue de la finale, prévue samedi, Bellemare se concentrera maintenant sur les prochaines étapes de la Coupe du monde qui serviront de sélection pour l'équipe canadienne qui participera aux Jeux olympiques de Pyeonchang de 2018, en Corée du Sud. Des étapes sont prévues aux États-Unis, à Québec, en Suisse ainsi qu'en Espagne d'ici le mois de mars.