Une victoire sur deux patinoires pour les Patriotes

«Plus tôt dans l'année, nous avons perdu le cadran contre Windsor et l'entraîneur a déposé une plainte. Jamais nous n'avons été capables de résoudre le problème. Cette fois, c'est la baie vitrée le problème. À ce que je sache, le nouveau Colisée, il n'est pas encore construit. C'est une ligue sérieuse et ça fait deux fois que ça arrive», soupirait Marc-Étienne Hubert après la victoire des siens.

Ce deuxième but a mis le feu aux poudres chez les partisans, déjà très bruyants. Des étudiants en ont profité pour agiter la baie vitrée située près du banc de punition, qui, après quelques secondes, n'a pas tenu le coup et s'est détachée pour se fracasser sur la surface glacée.

Avec sept joueurs clés en moins pour cette rencontre, dont six partis aux Universiades, les Patriotes faisaient face à un lourd défi face aux Stingers. Nerveux en début de duel, les Patriotes ont été en mesure d'imposer leur rythme en fin de premier engagement. C'est le capitaine de l'équipe pour les six matchs restants au calendrier, Pierre-Maxime Poudrier qui a donné le ton en deuxième période.

Puis, une fois déménagé dans le petit aréna, Poudrier a donné une avance de 3-0 aux siens avant que Gabryel Paquin-Boudreau ne fasse de même. Nouvelle patinoire, même résultat.

«Dans ce genre de situation, c'est toujours l'équipe qui vient de marquer qui paye le prix. Nous avions le momentum, la foule était derrière nous et on venait d'obtenir un gros but en désavantage numérique quand la vitre s'est brisée. Nous avons parlé aux gars dans le vestiaire pour s'assurer que lorsque nous allions embarquer, chaque présence allait être à plein régime.»

Avec l'absence du gardien numéro un Sébastien Auger, Alexandre Bélanger a connu une forte soirée. Il a fait face à 31 lancers et n'a cédé qu'à deux reprises, deux tirs déviés par Anthony DeLuca et Philippe Hudon.

«Il a fait les arrêts clés et donné confiance aux gars, qui eux ont répondu de façon extraordinaire. Ils ont joué avec urgence et ils étaient dédiés. On a joué de la façon dont il fallait jouer contre Concordia. On a été presque parfait sur l'exécution de ce qu'on avait mis en place. Ce n'est pas croyable ce que nous avons fait ce soir. On est au hockey pas au football!», a analysé Hubert, dont le sourire aurait été difficile à décrocher de son visage après cette victoire.

«Ça faisait une semaine qu'on se préparait, notre petit groupe. On devait suivre un plan de match et on l'a respecté une grande partie du match et c'est ce qui a fait qu'on a gagné. Le moment où nous en sommes sortis, ils ont marqué deux buts», a souligné Jérémy Beaudry, auteur du cinquième filet des Patriotes.

Dans le camp adverse, le pilote Marc-André Élément ne se cherchait pas d'excuses, pas même celle du déménagement de patinoire, pour expliquer la sortie de ses troupiers.

«On n'a pas travaillé. Les Patriotes avaient de l'énergie et je savais qu'avec leur bonne équipe d'entraîneurs, ils seraient préparés. On a eu de bons moments, mais si tu ne joues pas 60 minutes dans cette ligue, tu ne gagneras pas. Le changement de glace, ce n'est pas une excuse. C'est une question d'éthique de travail et je peux te dire que les gars l'auront demain à la pratique.»