Douze athlètes qualifiées en nage synchronisée

L'équipe sera ainsi composée d'Éliane Caron, Florence Labelle, Juanita Vargas-Castro, Laurence Filion, Naomy Thibeault, Maryssa Plante-Corbin et Jackie Raymond (entraîneure), sur la première rangée. Derrière, on retrouve Gabrielle Gendron, Alexandrine Ducharme, Maithée Blais, Fanny Lemire, Marilie Tétreault, Laurence Deschênes et Maude M. Tessier (entraîneure).