Le mur des ambassadeurs à Saint-Louis-de-France

CHRONIQUE / L'organisation de la 20e édition du Tournoi de hockey provincial novice de Saint-Louis-de-France (le président MARC RICARD en tête, grand penseur de cette heureuse initiative) a dévoilé le mur des ambassadeurs du hockey mineur de Saint-Louis-de-France, comprenant deux officiels, un administrateur et onze hockeyeurs qui ont fait leurs premières armes au sein du hockey mineur local.

Michel Cormier jr (invité d'honneur) a procédé à la mise au jeu protocolaire, entouré de Sylvain Cossette (un pilier l'AHM de Saint-Louis-de-France), René Marcil (un grand Louisfrancien), Marc Ricard (président), Michel Cormier sr (conseiller municipal et ex-hockeyeur professionnel) ainsi que la mascotte BRAVOOM.

Parmi ceux-ci, nous retrouvons MICHEL CORMIER JR et ÉRIC FURLATT (officiels dans la LNH), RENÉ MARCIL (ancien manitou de Hockey Canada), MICHEL CORMIER (ex-hockeyeur professionnel dans la défunte AMH avec les Roadrunners de Phoenix), ANTHONY RICHARD (de l'organisation des Predators de Nashville), ainsi que PIERRE-ALEXANDRE VANDALL, ALEXIS D'AOUST, PIERRE-OLIVIER MORIN, JONATHAN DESCHAMPS, MARC-ANTOINE GOYETTE, MARC THIBEAULT, JÉRÉMY MANSEAU, GABRIEL BETTEZ et XAVIER BOUCHER.

Les officiels Sylvain Duguay et Jacques Juteau, entourés des «bonnes vieilles lames» Pierre-Paul Manseau, Gérard « Joey » Salvas et Denis Pelletier.

Le comité organisateur était composé de MARC RICARD, PHILIPPE LOTTIN, MÉLANIE HÉON, JANICK PAQUIN, STÉPHANIE TRUDEL, CLAUDE LEMIEUX, GENEVIÈVE DE GONDRE, PHILIPPE TOUSSAINT, GAÉTAN DEVOST, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND, MARIO MORAND, GENEVIÈVE BOUCHER, ISABELLE ZEWSKI et SOPHIE RICHARD.

L'ex-hockeyeur professionnel et conseiller municipal MICHEL CORMIER (qui, en passant, subira une autre opération à un genou vendredi) était très présent tout au long de la compétition... Le maire YVES LÉVESQUE est venu faire son tour, tout comme ANDRÉ RICARD, président de Hockey Mauricie... Pas moins de 115 bénévoles ont contribué au succès de cette 20e présentation qui a attiré 5500 visiteurs.

Jean-Alexandre Boucher en sérieuse réflexion

JEAN-ALEXANDRE BOUCHER jonglerait avec l'idée de poursuivre son cheminement au sein du personnel d'entraîneurs chez les Carabins de l'Université de Montréal ou bien de retourner sur les lignes de côté au sein d'une équipe de football régionale où les offres pleuvent. C'est à suivre...

Direction : Portland (Ontario)

Dans le cadre du festival Skate of the Lake, le vétéran FERNAND CARON vivra une autre belle expérience lors de la première épreuve sur glace naturelle du circuit Marathon Skating International (MSI) qui se tiendra à Portland (Ontario), soit samedi (25 km) et dimanche (50 km). Le circuit à parcourir en boucle sera de 2,5 km.

«Ma préparation physique est excellente. Au cours des dernières semaines, j'ai bénéficié de très bons entraînements à l'Anneau Gaétan-Boucher et celui sur les plaines d'Abraham à Québec. Aussi, j'ai profité de quelques moments d'entraînement au Complexe sportif Alphonse-Desjardins», de noter un Caron confiant de répéter le doublé de 2016, soit deux médailles d'or chez les 70 ans et plus.

Ça bouge en grand au club de curling Grand-Mère!

Depuis sa réouverture, le club de curling Grand-Mère est devenu l'un des centres de curling les plus dynamiques de la province. Recrutement de nouveaux joueurs, journées d'initiation, accueil de tournois prestigieux, participation d'équipes dans les tournois élites, etc., le club continue sur sa lancée pour 2017-2018 avec l'implication des JEAN-FRANÇOIS MORAND, SERGE BOURASSA, RENÉ FUGÈRE, MICHEL LARIVIÈRE, pour ne nommer que ces derniers, ainsi que de nombreux bénévoles.

Un championnat en fauteuil roulant

En préparation pour accueillir le Championnat canadien de curling junior, sous la présidence d'ALAIN BOUCHER au début de 2018, le club sera aussi l'hôte du Championnat provincial de curling en fauteuil roulant, du 17 au 19 février prochain.

Pelletier impose sa loi à Nicolet!

DENIS PELLETIER fait bien les choses en remplacement du légendaire GÉRARD «JOEY» SALVAS pour le bon déroulement des activités chez les boomers du jeudi, à l'aréna Pierre-Provencher... L'ex-policier dans la vie de tous les jours impose sa loi et il est très respecté...

ROBERT ROY (peintre de bonne réputation) possède un lancer dévastateur...

De retour au jeu après quelques saisons sur les lignes de côté, ROGER DANSEREAULT exécute toujours les mêmes feintes avec moins de vitesse...

CLAUDE DENONCOURT fait flèche de tout bois et il fait rager les hommes masqués. Parlez-en à JEAN-MARC LANDRY!

Toujours en grande forme, le grand CLAUDE COURCHESNE brille sur les deux lames. Et son humour cinglant, caustique et désarmant ne laisse personne indifférent...

Dans l'antichambre, MARCEL CÔTÉ est reconnu comme le plus grand débatteur...

SYLVAIN DUGUAY abat du bon boulot en tant qu'arbitre en chef. Ses interventions évitent que la situation dégénère.