 5e au marathon de Punta Arenas: Patrick Charlebois poursuit sa lancée 

Le marathon inaugural, en Antarctique, avait été couru dans des conditions particulièrement difficiles, sous une température variant entre - 20°C et - 30°C et des vents soufflant à plus de 80 km/h.

Le Trifluvien avait inscrit un temps de 3:32:02, se positionnant sixième sur les 29 participants.

Tout comme pour le premier de la série de sept marathons en sept jours sur autant continents, Patrick Charlebois a été précédé par des coureurs professionnels aguerris, dont Michael Wardian et Ryan Hall, qui ont respectivement terminé l'épreuve du Chili en 2:45:42 et 3:06:33.

La prochaine course se tiendra à Miami, en Floride, mercredi matin.

Plus de détails dans Le Nouvelliste du 25 janvier.