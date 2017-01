Football scolaire: la région se distingue au banquet annuel

Du lot, le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières a défilé à plusieurs reprises sur l'estrade d'honneur avec quatre joueurs choisis sur l'équipe d'étoiles, en plus de recevoir trois distinctions pour l'ensemble de l'organisation.

D'abord, chez les joueurs, Laurent Rioux (ligne défensive), Adrien de Grandpré (secondeur), William Massicotte (demi défensif) et Francis L'Écuyer (ligne offensive) ont obtenu une place parmi les meilleurs joueurs de la dernière année de la division 1-b chez les juvéniles. Quant à Charles Cossette, il a été honoré en tant qu'étudiant-athlète.

À ce groupe, l'équipe d'entraîneurs du Vert et Or a également été décorée en tant qu'unité par excellence du circuit.

Le STR a aussi reçu le titre d'organisation par excellence et la mention d'éthique sportive par excellence. Au cours de la saison 2016, la formation dirigée par Hugo Gélinas a maintenu un dossier de cinq victoires et trois revers en saison régulière en plus de s'incliner en demi-finale des éliminatoires.

De son côté, l'organisation de l'Académie les Estacades a aussi eu droit à quelques récompenses lors ce rendez-vous provincial alors que trois joueurs ont décroché une place parmi les étoiles de la division 1 chez les juvéniles.

Le secondeur Félix Simoneau a notamment eu droit à cet honneur en plus d'être désigné étudiant-athlète par excellence. Ses coéquipiers Xavier Sanchez (receveur de passes) et Félix-Antoine Desjardins (ligne défensive) l'ont aussi accompagné parmi la crème du circuit québécois.

Cette saison, la formation de l'entraîneur Pierre De Jean a compilé une fiche de deux victoires contre six revers avant de s'incliner en quarts de finale.