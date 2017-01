Tennis 3R passe le test

La Coupe Banque Nationale junior a attiré 99 des meilleurs joueurs de la province et certains espoirs de la Mauricie ont fait bonne figure.

C'est le cas de Béatrice Boisvert (U12), Simon Masse (U10) et Mathis Thivierge, (U18) qui ont tous atteint les demi-finales de leur catégorie respective. Si les deux premiers ont partie du programme de la relève, Thivierge est un membre du programme Sport-études de l'Académie les Estacades. Tous sont des protégés de l'Association de tennis de Trois-Rivières.

«Par le passé, on voyait rarement autant de nos joueurs dans le carré d'as. Ça prouve que nous développons de bons athlètes et, surtout, ça nous confirme qu'il était nécessaire d'avoir de telles installations dans la région», s'enthousiasme le directeur technique de Tennis 3R, Charles Loranger, dont le club, ouvert l'automne dernier, avoisine désormais les 200 membres.

Par ailleurs, les visiteurs ont eu de bons mots pour Tennis 3R. Ils ont particulièrement apprécié l'éclairage au-dessus des courts ainsi que la section de la mezzanine. «Autant les gens de Québec que de Montréal sont heureux d'avoir accès, près de chez eux, à un centre comme le nôtre. Disons que ça diversifie l'offre sur la scène provinciale.»

Tennis 3R affiche déjà complet pour son prochain tournoi, la Coupe 3R, prévue en mars et qui se déroulera sur plusieurs fins de semaine. «Les tableaux sont pleins chez les moins de 14 ans et les moins de 18 ans. De plus, nous innoverons en présentant un tournoi provincial en double.»