Marcel Jobin tient ses promesses

(Trois-Rivières) Comme il l'avait promis avant d'amorcer la saison hivernale, Marcel Jobin a facilement battu le record canadien sur la distance du 1500 mètres en marche athlétique dans la catégorie des 75 ans et plus, samedi à Vaudreuil-Dorion.

Le fou en pyjama de Saint-Boniface a bouclé l'épreuve en 8 min 31,08 sec.

Il s'agit d'un temps plus rapide d'environ 90 secondes par rapport à la marque précédente, qui appartenait depuis 2010 à Stuart Summerhayes (10:00,48).

Après cette conquête, Jobin s'attaquera au record du 3000 m, toujours en marche athlétique. Il tentera de réussir le tout à Toronto, les 11 et 12 mars prochains.

Plus tôt cette année, l'olympien des Jeux de Montréal avait épaté la galerie lors d'une compétition au New Hampshire, complétant la distance du mile (1609 m) en un peu plus de neuf minutes, du jamais vu chez les maîtres.