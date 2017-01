Le sport régional en images

Menacé de disparaître au début de la décennie, le tournoi de basketball Takefman célébrera ses 70 ans, en fin de semaine, alors qu'on attend plus de 700 joueurs dans les différents gymnases des écoles de Trois-Rivières. Pas moins de 64 équipes composeront les tableaux du présent tournoi, une augmentation de quatre formations par rapport à l'an dernier. Les parties seront disputées aux gymnases de l'école secondaire des Pionniers, de l'Académie les Estacades, du Cégep de Trois-Rivières, du Collège Laflèche ainsi que du CAPS de l'UQTR.

Inauguré il y a quelques mois à peine, le nouveau complexe intérieur Tennis 3R sera l'hôte, ce week-end, de la Coupe junior Banque Nationale. Les meilleurs espoirs de la province défileront sur les courts du centre situé sur la rue Marion, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Au total, on estime qu'une centaine de joueurs seront présents, dont une douzaine de la région.

Plus de 900 joueurs de hockey sont attendus à Shawinigan depuis vendredi, jusqu'au 29 janvier, afin de participer au 41e Tournoi midget junior Optimiste. En plus des hockeyeurs d'âge midget, l'événement est devenu l'un des plus importants rendez-vous de l'année pour les joueurs de calibre junior AA. La quarantaine d'équipes présentes disputeront des matchs au Centre Gervais Auto ainsi qu'à l'aréna Gilles-Bourassa du secteur Shawinigan-Sud.