Entre vous et moi

Le diminutif joueur de centre JONATHAN BELLEMARE du Blizzard se donne des airs de Martin St-Louis dans la LNAH. Et depuis l'arrivée de SÉBASTIEN VOULIGNY à la barre de l'équipe trifluvienne, il roule à un train d'enfer. Des Cataractes au Blizzard, en passant par les grandes surfaces glacées chez les cousins français où il détient plusieurs records individuels, CAPITAINE JO a toujours montré l'étoffe d'un champion. C'est également un grand leader qui prêche par l'exemple tant au niveau de la patinoire que dans le vestiaire. Il a du MARTIN ST-LOUIS derrière la cravate!

DANY DUBÉ se dit écoeuré de voir les gardiens de but de la LNH se faire rentrer dedans! Bien dit, Dany, lui-même un ancien homme masqué!

Permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances à LOUIS MÉNARD du Nouvelliste qui a eu la douleur de perdre sa conjointe ANN LAJOIE dernièrement.

CAMILLE ESTEPHAN d'Eye of the Tiger Management voue une admiration sans borne envers JIMMY BOISVERT, le grand manitou du club de boxe Performance. Ceux-ci s'entendent comme larrons en foire. C'est un gros plus pour l'essor de la boxe à Trois-Rivières.

L'ex-Latuquoise CHANTALE GAUVIN fait fureur dans les allées de la salle de quilles De Francheville. Et elle conserve jalousement la feuille de match de la partie parfaite qu'elle a déjà enregistrée.

ANDRÉ PRONOVOST est toujours aux premières loges chez les Cataractes dans la LHJMQ. Il n'a pas perdu ses bonnes habitudes de noircir son calepin de notes de match en match. Soit dit en passant, l'ancien de la LNH se réjouit de la brillante performance de son petit-fils ANTHONY MANTHA qui fait des éclats avec les Red Wings de Detroit.

L'incontournable YVAN RICARD s'est vu offrir un magnifique sac de golf Callaway par quelques pharmaciens à l'occasion de sa retraite. Une agréable surprise pour ce fan fini des allées du club Métabéroutin.

FERNAND BOUCHARD (qui s'est donné à fond de train pendant 45 ans sur la planète sportive régionale en tant que physiothérapeute) a tous les outils dans son coffre pour être intronisé au Temple de la renommée de la Mauricie, si vous voulez mon avis.

Au Red Bull Crashed Ice, GUILLAUME BOUVET-MORRISSETTE a entamé la nouvelle saison sur les chapeaux de roue à Marseille (France) en prenant la cinquième position. Le roadrunner de Bécancour tentera d'en faire autant samedi, lors des finales en Finlande.

Le moins que l'on puisse dire, le directeur général du Blizzard, SAMUEL FORTIER, ne chôme pas et il tente par tous les moyens d'améliorer la troupe trifluvienne dans le dernier droit du circuit Godin via le marché des transactions. Seul hic: le très intense Fortier et son pote SÉBASTIEN VOULIGNY ont fait leur entrée sur le tard pour insuffler leur esprit d'optimisme dans le camp local...

MARIE-PIER GINGRAS fait bouger les cordages à un rythme endiablé au dekhockey 3R.

Le soir de match où PHILLIP DANAULT du Canadien a réussi un bijou d'un bout à l'autre de la patinoire contre les Jets de Winnipeg, je me suis souvenu des montées à l'emporte-pièce de GILBERT PERREAULT de la French Connection avec les Sabres de Buffalo. Qu'ont en commun Perreault et Danault? Ce sont deux fils de Victoriaville.

FRANÇOIS BRUNEAU me confirme que le spectacle hommage à BOB BISSONNETTE aura lieu le 29 avril, à la salle municipale de Saint-Maurice. On rappellera les grands moments de la brillante carrière du regretté rocker québécois et grand ami du sport. Des billets sont en prévente au Marché Masson et fils de Saint-Maurice et chez Plante Sports. Faites vite car les places sont limitées! Les recettes seront versées au baseball mineur de Saint-Maurice ainsi qu'à l'organisme Le Petit Répit de Québec (Fonds Bob-Bissonnette). Le réputé ÉRIC MASSON et ses musiciens y seront pour casser la baraque.

Qui des équipes de Saint-Léonard, Louiseville et Cap-de-la-Madeleine sera couronné grand champion de la saison régulière au hockey senior A? Faudrait peut-être vérifier auprès de Mesmer! À noter que le Climatisation Cloutier accueillera le Condor de Saint-Cyrille, samedi, à l'aréna Jean-Guy-Talbot. Les amateurs présents auront l'occasion d'applaudir les nouveaux venus PASCAL D'AOUST (attaquant) et JEAN-PHILIPPE LEVASSEUR (défenseur).

OLIVIER JODOIN, du club Bellemare de Louiseville, connaît des moments magiques au hockey senior A.

Après BOB HARTLEY (Calgary), PATRICK ROY (Colorado) et GERARD GALLANT (Floride), tous d'anciens entraîneurs dans la LHJMQ, qui ont quitté le navire dans la LNH, CLAUDE JULIEN (Boston) suivra-t-il dans le défilé? En se fiant aux rumeurs, il est sérieusement en danger!

J'aime bien les sorties des jeunes guerriers chez les Leafs de Toronto. Attention à la bande de MIKE BABCOCK d'ici la fin de la saison! Un club cendrillon qui pourrait brouiller les cartes!