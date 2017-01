Une dynastie en route vers l'histoire

À l'heure actuelle, un affrontement entre les Patriots et les Steelers respecte néanmoins une certaine logique puisque ces deux formations traînent de prolifiques séquences victorieuses - respectivement huit pour la Nouvelle-Angleterre et neuf pour Pittsburgh.

Brown a d'ailleurs présenté des excuses publiques et on peut croire qu'il s'est fait chauffer les oreilles par ses patrons au cours des derniers jours.

Évidemment, n'allez pas compter sur coach Belichick pour s'enflammer à propos de ces marques historiques. L'entraîneur monocorde ne changera pas ses habitudes devant les caméras. On se concentre sur le match suivant. Sans plus.

On dit que les défensives remportent des championnats. Peut-être, mais n'allez surtout pas prononcer cette théorie aux équipes de l'association Nationale! Avec une finale entre les Packers de Green Bay et les Falcons d'Atlanta, on est en droit de s'attendre à un match explosif à haut pointage qui fera grisonner n'importe quel amant des prouesses défensives.

Outre une défaite de 24-15 contre les Eagles de Philadelphie, les Falcons n'ont jamais marqué moins de 23 points dans un match. La marque des 40 points, ils l'ont même franchie quatre fois cette saison!

Au fil des ans, les Falcons ont souvent eu l'étiquette d'une équipe qui ne livrait pas la marchandise, qui flanche dans les grands moments. Ils n'ont jamais remporté le Super Bowl et leur dernière - et seule - participation au match ultime remonte à 1998 alors qu'ils avaient baissé pavillon devant les Broncos de John Elway. Depuis, les échecs amers ont été nombreux, dont cette défaite en finale d'association contre les 49ers en 2012.

Cette fois, la formation dirigée par Dan Quinn semble avoir davantage d'atouts dans son jeu. On sait déjà le jeu aérien redoutable avec, en tête, Matt Ryan et Julio Jones. Ce qui rend l'unité encore plus dévastatrice, c'est le rendement du demi offensif Devonta Freeman qui peut de distinguer tant par la course que la par la voie des airs. Une double menace difficile à ralentir, surtout lorsqu'on souhaite doubler la protection sur Jones.

À l'opposé, Aaron Rodgers semble invincible par les temps qui courent. Même privé de son receveur numéro un, Jordy Nelson, il a trouvé un moyen de vaincre les Cowboys à Dallas, grâce à un jeu miraculeux en fin de rencontre.

Face aux Falcons, les Packers vont évidemment empiler des points eux aussi, mais Rodgers parviendra-t-il à maintenir la cadence effrenée sans sa cible favorite? Ou encore Nelson reviendra-t-il miraculeusement au jeu?

La commande s'annonce lourde.

Prédiction: Falcons