Les sports en bref

Une recrue de luxe sera de retour dans le nid des Aigles l'été prochain. Meneur pour les doubles (15) en 2016 au sein de l'organisation, Connor Crane a accepté une offre du gérant T.J. Stanton pour poursuivre sa carrière dans la Ligue Can-Am à Trois-Rivières.

L'Américain de 22 ans originaire de la Louisiane avait rejoint l'équipe durant l'été. Recruté par l'ex-gérant Pierre-Luc Laforest, il avait laissé une bonne impression, surtout en considérant le peu d'expérience qu'il avait.

À sa première saison dans les rangs professionnels, Crane a présenté une moyenne au bâton de ,286, en plus de produire 33 points en 255 apparitions à la plaque. Selon un communiqué émis par les Aigles jeudi, il devrait patrouiller l'un des trois champs extérieurs en 2017. L'an passé, il avait amorcé 21 rencontres au premier coussin.

«À mon avis, Connor est l'un des meilleurs joueurs de 25 ans et moins dans tout le baseball indépendant. Il est rare qu'un jeune joueur ait autant de succès au bâton dans la Can-Am», affirme Stanton, en rappelant que son poulain a réussi 21 claques de plus d'un but.

Avec les lanceurs Edilson Alvarez et Matthew Rusch de même que le deuxième-but Ryan Brockett, Crane est le quatrième joueur de la dernière édition des Aigles à s'entendre avec l'équipe.

Il faut s'attendre à ce que Javier Herrera s'ajoute à cette liste dans les prochains jours.