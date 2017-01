Les coulisses du 35e Gala Sport-hommage...

CHRONIQUE / Ayant été sur la touche au cours de la dernière semaine en raison d'un virus (bronchite maudite), me voici de retour sur la surface de jeu. Et grâce à la précieuse collaboration d'éclaireurs qui ont travaillé fort dans les coins, je vous livre quelques petits hors-d'oeuvre du 35e Gala Sport-hommage Desjardins Mauricie, qui se tenait samedi dernier, à Espace Shawinigan.

Parmi les autres personnalités, il y avait SAMUEL OUELLETTE (directeur général du Club de la médaille d'or et Trifluvien d'origine), ROGER LAVERGNE et MARTIN MONDOU (des Cataractes de Shawinigan), la grande MARIE-ÈVE NAULT, JEAN-MARIE LAFORGE (une icône latuquoise), le coprésident d'honneur MARCEL JOBIN (qui était partout à la fois), NICOLE JOBIN (sa conjointe), l'inimitable RODGER BRULOTTE et RENÉ GUIMOND (deux grands amis depuis des lustres), CHANTALE MORIN et LUCE MONGRAIN (Académie les Estacades), la professionnelle de golf DEBBIE SAVOY-MOREL, le volubile FRANÇOIS ROY ainsi que DOMINIC FUGÈRE, tiré à quatre épingles, qui était accompagné de sa conjointe PASCALE LÉVESQUE de l'émission Entrée principale à la SRC...

Un hommage pleinement mérité a également été rendu à MICHEL MORISSETTE, nouvellement retraité de l'URLS mais toujours actif au sein de la Fondation Claude-Mongrain et du comité d'organisation de Sport-hommage Mauricie. Soit dit en passant, Morissette a participé à la naissance et au développement de ces deux organismes. Ses compétences sont reconnues depuis longtemps. Personne-ressource inépuisable, il attribue, toujours avec une grande humilité, ses succès aux autres. L'ami Michel a vécu un moment émotif lors de son mot de remerciement.

Des coups de chapeau ont été attribués à MARIO VILLEMURE (défi personnel), qui a pris part à une course de 480 km au Yukon; ANTHONY BEAUVILLIER (planète hockey professionnel), qui s'est joint aux Islanders de New York; FRANCIS BOURGEOIS (X Games en planche à neige) et ZACHARY BOURGEOIS (une vedette montante en rodéo).

Belle délégation de la Fondation Claude-Mongrain

On notait aussi la présence de LOUIS BEAUDET (président de la Fondation Claude-Mongrain) et sa conjointe HÉLÈNE COUTURE. Ceux-ci étaient accompagnés de LUCE MONGRAIN, NANCY AUBRY et PIERRETTE JACOB. Ils étaient ravis de revoir le DOC TRAHAN et MICHEL BÉLIVEAU (deux membres honoraires de la Fondation).

L'appel de l'entrepreneur Bryan Tranquille

Emballé par la mission de Sport-hommage Mauricie, BRYAN TRANQUILLE (le papa de VIVIANE TRANQUILLE, une championne en taekwondo) a lancé un appel aux entrepreneurs de son entourage lors du gala, ce qui a permis une récolte de plus de 1250 $ qui seront remis sous forme de bourses aux athlètes.

Alarie et Beaulieu aux commandes

À l'animation, le vétéran SERGE ALARIE (106,9 Mauricie) a été égal à lui-même. Idem pour FRÉDÉRIC BEAULIEU (Bell Média) sur l'îlot pour les segments, soit Temple de la renommée, Hommage commémoratif, Coup de chapeau professionnel et Défi personnel.

CHARLES MARTEL (coordonnateur), JESSICA MÉNARD et RENÉ MARCIL (tapis rouge), DENYS BEAUDIN, PATRICK BOUCHER, NYSE BOURGEOIS, CYNTHIA DORAIS et CAROLE PRATTE (à la programmation) avaient les conditions gagnantes...

Soulignons les belles prestations du Stage Band du Cégep de Trois-Rivières ainsi que le duo du Conservatoire de musique de Trois-Rivières sur le tapis rouge. Une vidéo sur le marathonien mondial PATRICK CHARLEBOIS a été présentée, lui qui se préparait pour sept marathons en sept jours sur sept continents.

D'un comité à l'autre...

Le CA de Sport-hommage Mauricie était formé d'ANDRÉ BEAUCHESNE (président), DENYS BEAUDIN (vice-président), DOC ANDRÉ TRAHAN (deuxième vice-président), MICHELINE GUILLEMETTE (secrétaire-trésorière) ainsi que les administrateurs JESSICA MÉNARD, HÉLÈNE LAPOINTE, CAROLINE DIONNE, TANYA BEAUDIN, MARIE-ÈVE NAULT, DOMINIC FUGÈRE, JEAN-MARC GAUTHIER, LOUIS-SIMON GAUTHIER et RENÉ MARCIL.

La presse sportive régionale était au coeur de la mêlée sur le comité de sélection des athlètes et personnalités qui ont été envoyés sous les projecteurs. On y retrouvait ANDRÉ BEAUCHESNE (RDS), STEVE TURCOTTE (Le Nouvelliste), VINCENT GAUTHIER (Le Nouvelliste), LOUIS-SIMON GAUTHIER (Le Nouvelliste), SERGE ALARIE (106,9 FM Mauricie), JONATHAN ROBERGE (TVA Trois-Rivières), TANYA BEAUDIN (CFOU 89,1 FM), JONATHAN COSSETTE (L'Hebdo Journal), PIER-OLIVIER GAGNON (L'Écho de Maskinongé), LOUIS VANASSE et SEAN CANNON (CREEM).

Les membres du comité du Temple de la renommée comprenaient RENÉ MARCIL (président) et ses associés LOUIS MÉNARD, ANDRÉ FERLAND, MARTINE PÉPIN, RENÉ TURNER, DAVE FROST et MICHEL MORISSETTE. Au rayon du comité de jury, on retrouvait RENÉ MARCIL, DENIS MOREL, LOUIS MÉNARD, SERGE ALARIE, FRANÇOIS ROY, GERRY ROCHON et SYLVIE TURNER.