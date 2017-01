Le Sieur a de grandes attentes

Même si elle a déménagé à Québec, la tireuse de 20 ans demeure attachée au Club sportif de la Mauricie, où elle s'entraîne chaque fin de semaine dans une salle revampée il y a quelques années à peine, aux côtés de son mentor Gérard Michaud. Ce dernier ne cache pas son admiration face au progrès accompli par sa jeune protégée au cours des derniers mois.

«Elle a beaucoup gagné en maturité. Les Championnats canadiens auront lieu en juillet à Toronto et avec les matchs qu'elle tire en ce moment, elle retrouvera sa place sur l'équipe nationale, prédit Michaud. Audrey-Anne a le potentiel pour participer aux Jeux olympiques.»

Lors des Championnats provinciaux de tir, présentés dans les locaux du club trifluvien à la Bâtisse industrielle, Le Sieur a remporté les grands honneurs de la finale mixte du tir au pistolet à air, devant Caroline Dion, elle aussi membre du club hôte.

Auparavant, Le Sieur avait mis la main sur l'argent dans la catégorie ouverte chez les dames. «Depuis trois mois, elle tire très souvent au-dessus de 380 sur 400. En Coupe du monde, on voit régulièrement des femmes tirer à 390 ou 391, donc elle se rapproche de ces marques. Elle est dans une bonne phase.»

Une quarantaine de personnes ont pris part aux provinciaux de Trois-Rivières. Parmi les autres tireurs locaux, Frédéric Lemoyne a ramené l'or au tir à la carabine chez les juniors, devant Guillaume Jacques.

Toujours à la carabine, Chantal Lafrenière a terminé deuxième. Daniel Barbeau (deuxième au pistolet) et Linda Fortin (troisième au pistolet) sont aussi montés sur le podium dans leur classe respective tandis que les soeurs Caroline et Geneviève Dion, chez les juniors, ont pris le premier et le second échelon au tir au pistolet.