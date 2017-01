Le hockey régional en bref

Claude Bouchard tentera de réanimer la meilleure offensive de la LHJMQ mercredi soir à Drummondville. Ses gros canons n'ont produit que six buts à leurs quatre dernières sorties, qui se sont terminées en défaites. Trois de ces quatre revers ont été subis par un écart d'un but, dont un en prolongation, mais c'est une bien mince consolation pour une équipe qui se bat pour la tête du classement général.

«Il faut se remettre sur le bon chemin. On n'a pas si mal joué lors de ces quatre matchs-là. La ligne est mince entre la victoire et la défaite, et ce sont de petits détails offensifs qui nous ont fait mal», propose le pilote des Cataractes.

«L'horaire de janvier est difficile. J'ai senti les joueurs fatigués mentalement en fin de semaine dernière. J'ai dirigé ma première vraie pratique de l'année aujourd'hui (mardi). Ce n'est pas une excuse, et tous les clubs passent par ce genre de séquence. Il faut juste s'assurer de tout mettre en oeuvre pour se sortir de cette séquence rapidement.»

Bouchard aimerait d'ailleurs un peu plus de constance de la part de sa bande. «On a fonctionné pas mal par séquence depuis le début de l'année. Après nos séquences de 11 et 10 victoires, force est d'admettre qu'on s'est peut-être un peu endormi. Il faut apprendre de ça, la constance est l'une des clés les plus importantes en séries.»

Les Voltigeurs ont beau occuper le 11e rang du classement général, ils ne seront pas une proie facile à domicile. Les équipiers de Dominique Ducharme n'ont d'ailleurs subi que deux revers en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs.