De la boxe en plein air à l'Amphithéâtre

(Trois-Rivières) Décidément, Camille Estephan semble se plaire à Trois-Rivières. Pour la quatrième fois en moins de deux ans, le président d'Eye of the Tiger Management présentera une soirée de boxe dans la cité de Laviolette. Après un passage remarqué à l'Amphithéâtre Cogeco en décembre dernier, le promoteur récidivera au même endroit cet été, en plein air cette fois.

Pour l'instant, Estephan indique avoir réservé quelques dates, question de se laisser une marge de manoeuvre selon la disponibilité des boxeurs. Mais selon les informations récoltées par Le Nouvelliste, la date du 17 juin serait privilégiée.

«On a tellement aimé notre expérience, on veut répéter ça. On a réservé plus d'une date, car on doit faire des projections pour voir qui on peut faire boxer. Mais une chose est certaine, on veut faire un gros show à Trois-Rivières.»

En décembre, l'ancien champion du monde Jean Pascal était à l'affiche du gala présenté par InterBox, filiale du groupe Eye of the Tiger Management, au cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Après une victoire facile face au Mexicain Ricardo Marcelo Romallo, le volubile boxeur lavallois n'avait pas caché son désir de revenir se donner en spectacle en sol trifluvien. Depuis, l'association entre Pascal et le promoteur a été rompue, mais la volonté d'Eye of the Tiger Management de présenter une carte en plein air à Trois-Rivières ne s'est jamais dissipée.

Si un maximum de 400 personnes ont pu assister au combat de Jean Pascal, à l'intérieur du cabaret, la capacité sera considérablement élargie pour l'édition en plein air. Évidemment, le nom du poids lourd trifluvien Simon Kean (7-0, 7 K.-O.) vient rapidement en tête lorsque vient le moment à songer à une tête d'affiche en vue du gala estival à Trois-Rivières.

«C'est certain qu'on veut que Simon soit au centre de l'événement. On aimerait aller chercher un combat de ceinture pour lui. On a aussi plusieurs boxeurs dans nos rangs qui pourraient intéresser le public de Trois-Rivières», note le grand patron d'Eye of the Tiger Management.