Les Estacades brillent à Jonquière

Débarquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une fiche de cinq victoires en 22 matchs de saison régulière, la formation pee-wee AAA de l'entraîneur Frédéric Lamy a causé une belle surprise en atteignant le match ultime. En finale, les Mauriciens ont cependant été blanchis 4-0 par les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À l'approche du Tournoi international pee-wee de Québec, qui s'ouvrira dans quelques semaines, ce parcours à Jonquière représente une belle tape dans le dos pour les jeunes joueurs des Estacades qui ont compilé un dossier de 2-1-2 lors de leur tournoi.

«C'est toujours le fun, avoir le rôle de négligé. On savait que notre match le plus important allait être le premier du tournoi, contre l'équipe locale. On a soutiré un match nul de 1-1 et ça nous a donné du momentum pour la suite. C'était une super belle performance», a commenté l'entraîneur Frédéric Lamy.

«Notre gardien Vincent Filion a été très solide notamment, en accordant deux buts en trois matchs. Puis, à l'attaque, la contribution est venue d'un peu partout.»

Sous les couleurs des Cataractes de Shawinigan, les Estacades amorceront le prestigieux tournoi dans la Vieille Capitale le 8 février en affrontant le Cyclone du Séminaire Saint-François de Québec. Avant, un arrêt à Anjou les attend pour un autre tournoi le week-end prochain.

Toujours à Jonquière, leurs petits frères pee-wee AAA relève n'ont pas été en reste, en les imitant avec une participation à la finale, où ils ont baissé pavillon 3-1 devant le Nord-Côtier de la Côte-Nord.

Avec quatre buts et quatre passes en cinq matchs, Félix Lacerte a terminé au premier rang des marqueurs du tournoi, bien épaulé par Eliott Robert (4-2), Félix Loranger (2-3) et Gabriel Gélinas (1-4).