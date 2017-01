Sport-Hommage: les olympiens à l'honneur

Nicolas Ducharme

Le Nouvelliste Le Nouvelliste Suivre @nicolasducharme (Shawinigan) Avec une délégation de quatre athlètes aux Jeux de Rio de Janiero l'été dernier, il fallait s'attendre à ce que les Olympiens soient à l'honneur samedi soir lors du Gala Sport-Hommage Mauricie à Shawinigan. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque le cycliste Hugo Houle et la kayakiste Andréanne Langlois sont repartis avec les statuettes d'athlète international de l'année.

Avec une délégation de quatre athlètes aux Jeux de Rio de Janeiro l'été dernier, il fallait s'attendre à ce que les olympiens soient à l'honneur, samedi soir, lors du Gala Sport-Hommage Mauricie à Espace Shawinigan. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque le cycliste Hugo Houle et la kayakiste Andréanne Langlois sont repartis avec le titre d'athlète international de l'année. Pour Houle, qui est membre de l'équipe AG2R La Mondiale sur le circuit mondial, il s'agissait de la première fois qu'il remportait la statuette Desjardins. Au Brésil, il a réussi le 21e temps lors de l'épreuve du contre-la-montre. À 25 ans, il pourrait s'agir d'une première de quelques présences à la grand-messe du sport amateur. Il avait aussi terminé au 29e échelon lors du Championnat du monde au contre-la-montre, en octobre au Qatar. «Je veux remercier l'organisation et le comité de sélection. Je me sens très choyé de dire que j'ai remporté ce titre. C'était une belle saison, avec ma participation aux Olympiques et au Tour d'Italie. Je prépare ma saison 2017 et mes objectifs seront encore plus hauts. Je pense que ça ira bien parce que je suis très motivé», a mentionné Houle par vidéo, lui qui était en Espagne pour s'entraîner. Le Perpétuen était en nomination avec Marc-Alexandre Gagnon (kayak) et Alex Bellemare (ski acrobatique).

Agrandir Hugo Houle AG2R LA MONDIALE/Yves Perret

L'année de toutes les surprises

Tout comme Houle, Langlois a remporté la palme internationale pour la première fois au Gala Sport-Hommage Mauricie. À vrai dire, elle n'avait jamais même gagné une statuette dans le passé, peu importe la catégorie. Il faut dire que la petite bombe du Club de canöe-kayak de Trois-Rivières n'avait jamais été en nomination dans cette catégorie, puisqu'à 23 ans, elle ne figurait pas sur le radar pour une participation olympique jusqu'à tout récemment. Son année olympique devait être 2020, voire 2024. Mais grâce à une progression phénoménale dans les 18 derniers mois, elle est parvenue à se tailler une place pour les épreuves du 200 m individuel et 500 m en équipe à Rio. Si le 16e rang l'attendait en solo, c'est une participation à la finale A en équipe qui aura été le grand fait d'armes de ses premiers Jeux. «L'année a été une montagne russe d'émotions et de bonnes nouvelles. Je ne réalise pas encore que je suis allée aux Jeux. Depuis qu'on est tout petit, les athlètes de sports de haut niveau disent que c'est leur rêve. C'était le mien et je l'ai réalisé!», souligne celle qui a eu le meilleur sur Marie-Ève Nault (soccer), Elissa Alarie (rugby) et Mary-Sophie Harvey (natation). Native de Québec mais résidente de Trois-Rivières depuis sept ans, Langlois espère que ce nouvel honneur, qui s'ajoute à sa présence à Rio, lui permettra d'aller encore plus loin dans son sport. «Je n'ai pas de commanditaire à mon actif. J'essaie, mais c'est vraiment difficile d'en trouver. J'espère que ce prix me permettra d'obtenir un coup de pouce d'une entreprise qui voudrait encourager leur Trifluvienne adoptive!» Cet appui financier, ils étaient plusieurs dans la salle à espérer l'obtenir. Dans les principales catégories, les 22 athlètes en nomination ont obtenu une bourse pour un total de 11 000 $. On sent d'ailleurs que l'organisation met le paquet afin de nouer de nouveaux partenariats avec les entreprises, organismes et personnalités de la région afin d'accroître ce montant. Quelques nouveaux commanditaires se sont ajoutés dans les deux dernières années. «Le gala, c'est une tribune pour que les athlètes puissent afficher leur talent aux gens. On le fait avec une grande fierté et les gens sont estomaqués de voir leur feuille de route. Le gala a un rayonnement que l'on sous-estime. Le but, c'est d'en donner encore plus à nos athlètes. Ça leur coûte des dizaines de milliers de dollars par année», a rappelé le président de la Corporation Sport-Hommage Mauricie, André Beauchesne. «On dit souvent que les gens du Lac-Saint-Jean ont une fierté, mais la Mauricie aussi!», a-t-il ajouté.

Les Tranquille, de père en fille