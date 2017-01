Gala Sport-Hommage: les olympiens volent la vedette

(Shawinigan) Avec une délégation de quatre athlètes aux Jeux de Rio de Janiero l'été dernier, il fallait s'attendre à ce que les Olympiens soient à l'honneur samedi soir lors du Gala Sport-Hommage Mauricie à Shawinigan. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque le cycliste Hugo Houle et la kayakiste Andréanne Langlois sont repartis avec les statuettes d'athlète international de l'année.

Pour Houle, qui est membre de l'équipe AG2R La Mondiale sur le circuit mondial, il s'agissait de la première fois qu'il remportait la statuette Desjardins. Aux derniers Jeux, il a réussi le 21e temps lors de l'épreuve du contre-la-montre au Brésil. À 25 ans, il pourrait s'agir d'une première de quelques présences à la grand-messe du sport amateur. Il avait aussi terminé au 29e échelon lors du Championnat du monde au contre-la-montre, en octobre au Qatar.

Tout comme Houle, Langlois a remporté la palme internationale pour la première fois au Gala Sport-Hommage Mauricie. Il faut dire que la représentante du Club de canöe-kayak de Trois-Rivières n'avait jamais été en nomination dans cette catégorie, puisqu'à 23 ans, elle n'était pas sur le radar pour une participation olympique jusqu'à tout récemment. Son année olympique devait être 2020, voire 2024. Mais grâce à une progression phénoménale dans les 18 derniers mois, elle est parvenue à se tailler une place pour les épreuves du 200 m en individuel et 500 m en équipe à Rio. Si le 16e rang l'attendait en solo, c'est une participation à la finale A en équipe qui aura été le grand fait d'armes de ses premiers Jeux.

Au niveau canadien, une nouvelle catégorie faisait son apparition cette année, alors que les sports individuels et collectifs ont été scindés. Chez les femmes, Carrie-Ann Auger, des Diablos Basketball, et Vivianne Tranquille, taekwondo WTF, sont reparties avec la palme, alors que chez les hommes, Samuel Girard, des Cataractes, et Antoine Thibeault, en athlétisme, ont eu droit aux grands honneurs.

Finalement, les Patriotes de l'UQTR, en hockey, ont été nommés l'équipe par excellence des derniers 365 jours grâce à leur victoire en finale de la Coupe Queen. Ils ont été rejoints par les Estacades midget AAA en baseball, qui ont grimpé sur la plus haute marche du podium lors du Championnat provincial.

Quelques gagnants

Athlète féminine par excellence de niveau québécois, sport COLLECTIF

Aissatou Diop, Basketball

Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport COLLECTIF

Deven Lacerte-Desmarais, Baseball

Athlète féminine par excellence de niveau québécois, sport INDIVIDUEL

Marie-Frédérique Poulin, Athlétisme

Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport INDIVIDUEL

Vincent Gélinas, Natation

Athlète féminine par excellence de niveau international

Andréanne Langlois, Canoë-Kayak

Athlète masculin par excellence de niveau international

Hugo Houle, Cyclisme

Entraîneur-e de développement par excellence

Steeve Ager, Baseball

Entraîneur-e par excellence

Pierre Thibodeau, Athlétisme

Officiel-le par excellence

Michel Dumont, Patinage de vitesse courte piste

Athlète par excellence ayant un handicap

Samuel Dupuis, Natation

Équipe par excellence

Les Patriotes de l'UQTR, Hockey

Équipe mineure par excellence

Estacades midget AAA, Baseball

Événement par excellence interprovincial, canadien, international

Coupe Canada Canoë Kayak, Canoë Kayak

Événement par excellence régional, interrégional ou québécois

Championnat interrégional, Hockey

Athlète par excellence de niveau senior

Pierre Slusarek, Course à pied

Équipe bénévole par excellence

Nathalie Martel, Athlétisme

Coup de coeur du jury

Caroline Forest et Patrick Crépin, Baseball

Odélie Boudreau, Teakwondo

Plus de détails dans Le Nouvelliste de lundi