Un 10e point pour Beauvillier

Après avoir été écarté trois matchs de suite, Anthony Beauvillier (72) était de retour dans la l'alignement des Islanders de New York, vendredi soir face aux Panthers de la Floride.

L'ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan a récolté une mention d'aide sur le premier filet du match - son 10e point de la saison - en plus d'obtenir 11:04 de temps de jeu, décocher trois tirs au but et maintenir un différentiel de plus-2.

Les Islanders ont finalement eu raison des Panthers 5-2.