La grand-messe du sport régional a 35 ans

(Shawinigan) Les acteurs du sport amateur en Mauricie et au Centre-du-Québec se réuniront, samedi soir à Espace Shawinigan, où le 35e Gala Sport-hommage honorera les athlètes, entraîneurs et autres bénévoles ayant marqué la dernière année sur la scène régionale.

Il s'agit évidemment d'une édition spéciale pour la Corporation Sport-hommage Mauricie, qui voudra mettre le paquet afin de souligner les bons coups de l'année 2016. On attend environ 400 personnes pour l'occasion.

Un total de 20 catégories se retrouvent sur la programmation de ce 35e rendez-vous visant à souligner l'excellence sportive. Des athlètes des niveaux québécois, canadien et international se retrouvent en nomination. Des équipes, des officiels, des entraîneurs de même que certains bénévoles ont aussi été sélectionnés par le comité du jury, qui a épluché une centaine de candidatures en novembre dernier.

L'athlétisme, le baseball, le basketball, le canoë-kayak, le cyclisme, le football, la gymnastique artistique, le hockey, le judo, le karting, la natation, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le rugby, le ski acrobatique, le soccer, le taekwondo, le tennis de table, le trampoline, le triathlon et le volleyball sont les 21 disciplines sportives au sein desquelles les nommés ont été retenus. En plus des trophées Desjardins et des bourses remis aux divers gagnants - les finalistes dans les catégories d'athlètes par excellence reçoivent aussi une bourse -, on profitera de l'occasion pour recevoir les quatre nouveaux membres du Temple de la renommée sportive de la Mauricie.

En octobre 2016, Martine Lesieur (ski alpin), Luc Germain (ski de fond), René Guimond (baseball) et Jean-Guy Mongrain (boxe) avaient tous reçu l'ultime honneur et rejoignaient les 127 autres membres que compte le Temple. L'intronisation deviendra donc officielle samedi soir, à Espace Shawinigan.

Catégorie emblématique de chaque gala, le volet des athlètes d'excellence en sport international est de nouveau très relevé cette année. Chez les dames, trois olympiennes des Jeux de Rio y figurent: Elissa Alarie (rugby), Andréanne Langlois (canoë-kayak) et Marie-Ève Nault (soccer). La jeune prodige Mary-Sophie Harvey, qui ne cesse d'impressionner en natation, complète le quatuor. Du côté des garçons, on note les présences d'un autre olympien, Hugo Houle (cyclisme), de même que celles d'Alex Bellemare (ski acrobatique) et Marc-Alexandre Gagnon (canoë-kayak).

Un moment de la soirée sera également réservé pour les coups de coeur de l'année 2016.

L'olympien des Jeux de Montréal de 1976 Marcel Jobin ainsi que Johann Thiffault de Desjardins agiront comme coprésidents d'honneur du 35e Gala Sport-hommage. Les portes ouvriront à 17 h 30 à Espace Shawinigan samedi.