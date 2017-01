La pluie n'arrête pas la Classique hivernale

Depuis mercredi, plusieurs millimètres de pluie se sont abattus sur le site, compliquant du même coup l'assemblage des installations.

«Notre expérience de l'an dernier est d'une grande utilité pour nous. Nos zambonis étaient sur la glace jusqu'à 4-5 heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est vrai que la température n'aide pas beaucoup, mais tout est prêt pour lancer les activités», indique Mathias Dufour, adjoint à la direction chez Le Prix du Gros.

D'ailleurs, pour cette deuxième édition, les responsables se félicitent d'avoir fait appel à un système de réfrigération de la surface glacée qui permettra d'offrir une qualité de glace optimale aux participants, peu importe où se situera le mercure sur le thermomètre d'ici le 22 janvier.

En plus de ce système, les organisateurs ont bonifié leur patinoire en ajoutant des baies vitrées à la structure pour remplacer les grillages utilisés à l'hiver 2016.

«Le principal défi d'ici le début de la Classique, c'est d'obtenir une bonne épaisseur de glace, pour ne pas être trop près de la peinture», explique Dufour.

Vendredi soir, les patineurs du Vert et Or du Séminaire de Trois-Rivières vont ouvrir le bal avec deux matchs, de catégorie M12 et M13, face aux joueurs du Graal du Collège Clarétain de Victoriaville.