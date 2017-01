Les Aigles font le ménage

Si le gérant T.J. Stanton a annoncé le retour du joueur d'utilité Ryan Brockett, il a aussi confirmé les départs de Porfirio Lopez, Yeixon Ruiz, Reed Lavallee et Dario Santangelo.

Parmi ces quatre joueurs, Lopez et Ruiz étaient les plus connus des amateurs. Le lanceur gaucher Lopez, de qui on attendait beaucoup, a déçu à a sa seule campagne dans l'uniforme rouge et blanc. Son manque de précision et son inconstance n'auront pas convaincu Stanton de prolonger son stage à Trois-Rivières.

Quant à Ruiz, il avait entamé le printemps avec panache, mais une blessure assez tôt dans le calendrier lui aura été néfaste. Utilisé comme premier frappeur, le Dominicain a conclu l'année avec une décevante moyenne au bâton de ,266. Ruiz poursuivra sa carrière avec les Cornbelters de Normal de l'Association américaine de baseball. Les Aigles recevront en retour un joueur à être nommé plus tard.

Les chances de revoir Ruiz en Mauricie étaient pratiquement nulles, non seulement en raison de sa saison en dents de scie, mais aussi dû au fait qu'il deviendra un joueur au statut de vétéran cet été.

Avec le retour de l'artilleur Matthew Rusch et la lutte qui se dessine pour les trois autres casiers de vétéran entre les ténors Steve Brown, Javier Herrera, Daniel Mateo et Jesus Merchan, la cause de Ruiz à Trois-Rivières semblait perdue d'avance.

Quant à Reed Lavallee, il est apparu dans 33 matchs des Aigles, affichant des chiffres en-deçà de la moyenne des joueurs d'utilité dans la Ligue Can-Am. Le releveur Dario Santangelo, pour sa part, a présenté des statistiques décevantes comme employé de soutien.

Si ces joueurs n'ont pas été en mesure de séduire Stanton, c'est tout le contraire pour Ryan Brockett. Excellent dans le baseball de situation, celui qui avait entamé 2016 dans l'uniforme des Champions d'Ottawa a su faire sa place au stade Stéréo Plus, notamment au deuxième coussin où il a affiché un bon taux d'efficacité en défensive (,979).

«C'est le type de gars qui peut pratiquement jouer à toutes les positions. J'ai surtout aimé son niveau d'engagement envers l'équipe», explique Stanton pour justifier son choix.