Un difficile retour des Fêtes pour les Dragons

Avec une marque de 2-1, les Dragons ont justement eu quelques chances en or de niveler la marque avec l'avantage d'un joueur, mais ont été incapables de trouver le fond du filet. Quelques instants plus tard, les visiteurs portaient un dur coup en profitant d'une rondelle libre dans l'enclave à la suite d'une mise en jeu en territoire trifluvien pour doubler leur avance.

«Les gars sont fatigués. Depuis le début de la semaine, on a eu trois pratiques sur glace et deux entraînements hors glace. C'est normal, ça va prendre un peu de temps avant de reprendre la routine et le rythme», a indiqué le pilote Kevin Desrochers.

«On a manqué d'opportunisme quand la marque était serrée. En plus, on a accordé deux buts sur des mises en jeu parce qu'on a joué mollement, a déploré Desrochers. On doit continuer de travailler et demeurer patients.»

Offensivement, Félix Périard n'a pas mis de temps à souligner son retour au jeu. À son premier match de la saison avec les Dragons, après un séjour en troisième division de la NCAA à Plattsburgh, l'attaquant de 20 ans a inscrit un premier but dès la neuvième minute de jeu, lors d'une attaque à cinq. Ce fut cependant la seule réjouissance de l'après-midi en territoire ennemi pour le Collège Laflèche.

«On a connu une bonne première période, une deuxième moyenne et en troisième, on a plongé dans l'indiscipline et l'abandon total», a résumé l'entraîneur-chef des Dragons.