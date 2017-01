La dernière rumeur en ville

Claude Loranger

Le Nouvelliste Le Nouvelliste CHRONIQUE/La rumeur s'emballe à l'effet que l'Armada de Blainville-Boisbriand (LHJMQ) transporterait ses pénates à Trois-Rivières.

Notons que le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la LAH en 2017-2018, s'amènera au mini centre Bell de Laval. On est loin de la coupe aux lèvres, mais il n'y a jamais de fumée sans feu...

Jason Pitt fait son petit «Rocket»

Le club Climatisation Cloutier de Cap-de-la-Madeleine a été devancé au sommet de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie par les équipes BigFoot de Saint-Léonard et Bellemare de Louiseville en fin de semaine dernière. Qui plus est, la bande d'ANDRÉ ALIE et celle d'ANDRÉ LACHANCE ont respectivement trois et deux matchs de plus à disputer que l'équipe d'ANDRÉ GENDRON. Au plan individuel, le franc-tireur JASON PITT du BigFoot a fait son petit «Rocket» dans la victoire des siens contre Joliette en faisant bouger les cordages à six reprises. Et il est bon de noter que plus de 900 amateurs étaient réunis dans les gradins de l'aréna Jean-Guy-Talbot vendredi dernier, lors de la visite du club Bellemare de Louiseville. Une rivalité naturelle se dessine entre ces deux formations de la 40...

Agrandir André Bouvet-Morrissette Archives, Le Nouvelliste

Bouvet-Morrissette de retour dans l'ECHL

ANDRÉ BOUVET-MORRISSETTE effectuera un retour au jeu ces jours-ci dans la Ligue de la côte est (ECHL) avec les Steelheads de l'Idaho après plusieurs mois d'inactivité. Le patineur sudiste avait subi une blessure sérieuse au haut du corps (l'épaule) le 30 avril dernier, lors du septième match en séries éliminatoires contre les Americans d'Allen et il a avait été contraint de passer sous le bistouri. «Je suis ravi de renouer avec la compétition après cette pause forcée pour la réhabilitation et de retrouver mon bon ami, le gardien de but PHILIPPE DESROSIERS, qui a été cédé aux Steelheads après un séjour chez les Stars du Texas dans la Ligue américaine», de noter BOUVET-MORRISSETTE dans un échange de courriels.

Agrandir Dans l'ordre habituel, nous remarquons PIERRE GUILLEMETTE, CHANTALE LECLERC, l'hôte LUC TARDIF, RÉJEAN DESSUREAULT, CLAUDE LEMIEUX, YVES BARRETTE, LUC DESSUREAULT et ALAIN THIBEAULT.

Luc Tardif et sa bande

Cette photo a été prise au Mondial du hockey junior, au Centre Bell, alors que Luc Tardif (président de la Fédération française de hockey sur glace et membre du conseil d'administration de l'IIHF) accueillait quelques potes trifluviens dans une loge privée. Ça se passait lors de la rencontre entre la Suède et la Suisse. YVES BARRETTE et CHANTALE LECLERC ont vécu un bon moment puisqu'ils ont la double citoyenneté canadienne et suisse, ayant vécu en Suisse pendant 13 ans. Soit dit en passant, le Championnat du monde de hockey sur glace se tiendra à Cologne (Allemagne) et Paris (France) en 2017, du 5 au 21 mai, avec comme chef d'orchestre le Trifluvien d'origine TARDIF.

Agrandir SAMUEL, MAXIME DESGAGNÉ-LEBLANC et YVAN LEBLANC.

Fans de la NFL

Au Raymond James Stadium de Tampa Bay, les Trifluviens SAMUEL et MAXIME DESGAGNÉ-LEBLANC ainsi qu'YVAN LEBLANC sont passés par toute la gamme des émotions lors d'un match de la NFL entre les Panthers de la Caroline et les Buccaneers de Tampa. Et ils en garderont un souvenir impérissable.

Agrandir GILLES LAJOIE, YVES LÉVESQUE et MARCOS BALBINOTTI.

Grande rencontre

Lors d'une récente rencontre qui se tenait au club de tennis intérieur 3R, le maire YVES LÉVESQUE a été surpris en grande conversation avec deux meneurs de l'Association de tennis de Trois-Rivières, soit GILLES LAJOIE (président) et MARCOS BALBINOTTI (vice-président).

Agrandir KAREL CHAMPAGNE, MARC BUREAU et BENJAMIN BRUNELLE. Photo Louis Beaudet

Des jeunes comblés

MARC BUREAU a réjoui les jeunes KAREL CHAMPAGNE et BENJAMIN BRUNELLE en leur montrant la bague du championnat de la Coupe du président, remporté par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2016. La scène se passait dans les hauteurs du Centre Gervais Auto chez les Cataractes.

Agrandir YVES DOUCET

Décès d'Yves Doucet