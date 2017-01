 Une première moitié de saison à faire oublier pour les Dragons 

L'entraîneur Kevin Desrochers s'est assuré que les tiraillements internes soient relégués aux oubliettes avant le retour au jeu, avec des rencontres collectives et individuelles constructives.

«La pause d'un mois a fait du bien pour tout le monde. On reprend notre routine tranquillement pas vite. On a demandé aux joueurs de se concentrer à jouer et de laisser les entraîneurs diriger. On a fixé des objectifs clairs pour racheter notre première moitié de saison.»

Installés au dixième rang du classement général du circuit de hockey collégial avec 15 points (6-14-3), les Dragons tenteront de conserver cette dernière position donnant accès aux séries. Derrière eux, les Filons du Cégep de Thetford (15 points) et les Blues du Collège Dawson (13 points) pointent dans le rétroviseur mais ont disputé trois matchs de plus que les Trifluviens.