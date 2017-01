Les yeux tournés vers les Olympiques

«Ça me fout le jetons! Je l'ai fait en 2014, mais c'est un mouvement que je n'arrive pas à me rentrer dans la tête. C'est une manoeuvre stressante pour moi», mentionne Bellemare, dont le meilleur résultat en Coupe du monde est survenu en février 2016 alors qu'il avait remporté l'étape de Bokwang en Corée du Sud.

En plus de l'épreuve de Font Romeu, Bellemare devrait participer aux tranches de Québec et Mammoth (Californie) sur la Coupe du monde en plus du Championnat du monde prévu en Espagne au mois de mars.

«C'est certain que j'aimerais bien faire dès le début de la saison. Mais si ça ne fonctionne pas si bien, ça ne sera pas la fin du monde, je pourrai me reprendre lors des autres compétitions», philosophe-t-il, en entrevue avec Le Nouvelliste.

À travers tous ces déplacements avec l'équipe nationale, Bellemare participera également aux prestigieux X-Games, où il a remporté une médaille de bronze en 2015. L'an dernier, il s'était contenté d'une huitième position.

«Ça demeure la compétition que je veux le plus gagner. Évidemment, je ne dirais pas non à une victoire au Championnat du monde non plus. Tous les meilleurs sont là. Mais les X-Games, ça demeure le plus gros événement de notre sport», note celui qui a remporté l'or de l'épreuve urbaine du Dew Tour, en décembre.