Un week-end épatant à Dartmouth

(Trois-Rivières) Pour leur première compétition de l'année, les athlètes de la Mauricie ont démontré qu'ils étaient bien en jambes ce week-end lors des Dartmouth Relays, à Hanover dans le New Hampshire, en récoltant quatre médailles, dont une d'or, en plus d'abaisser un record du Québec.

Patrice Doucet s'est offert un record québécois au New Hampshire.

William Gagnon, du Zénix de la Mauricie, a notamment fait tourner les têtes en remportant l'épreuve du 300 m qui regroupait 90 participants.

«C'est très rare de réussir à avoir un champion à cette compétition. William a réussi une très grosse performance, la meilleure de notre groupe d'athlètes», souligne l'entraîneur du Zénix, Pierre Thibodeau.

De son côté, Patrice Doucet a inscrit son nom une nouvelle fois dans le livre des records de la Fédération québécoise d'athlétisme. Déjà détenteur du record provincial au 800 m à l'intérieur, chez les 35-39 ans, le porte-couleurs du club Énergie a cette fois amélioré la marque chez les 40-44 ans grâce à un chrono de 2:02:65, retranchant 35 centièmes à la marque précédente (2:03:00) qui tenait depuis février 1998. Avec son temps, Doucet a terminé l'épreuve du 800 m en 16e position de la classe ouverte.

Les athlètes féminines n'ont pas été en reste à la prestigieuse université du New Hampshire en récoltant trois médailles de bronze. Marie-Frédérique Poulin a d'abord grimpé sur la troisième marche du podium au 400 m. Puis, elle et ses coéquipières Marianne Houle, Rosalie Boisclair et Gabrielle Lavoie ont complété le medley 1600 m en troisième position.

«Ce sont des résultats appréciables, compte tenu que les athlètes ne sont pas nécessairement au sommet de leur forme à cette période de l'année», a commenté Thibodeau.

Quant à Jade Custeau, du club Énergie, elle a aussi brillé avec une troisième position au 800 m, sa distance de prédilection, en 2:21:29.