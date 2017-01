Les yeux tournés vers Lambeau

(Trois-Rivières) Pendant que les joueurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre seront confortablement assis devant leur téléviseur pour voir la route vers le Super Bowl s'ouvrir devant eux, huit équipes vont entamer les éliminatoires de la NFL ce week-end. Parmi les quatre affrontements au menu, certains pourraient laisser l'amateur moyen sur son appétit. Cependant, la table est mise pour un duel excitant à souhait entre les Giants de New York et les Packers de Green Bay. Assurément le match à ne pas rater.

Puis, Aaron Rodgers s'est levé et a guidé les siens à six victoires consécutives pour coiffer les Lions de Detroit au sommet de la section Nord de la Nationale. Les murmures réclamant la tête de l'entraîneur Mike McCarthy ont depuis cédé la place aux conversations de Trophée Vince-Lombardi. Les Packers ont retrouvé leur aura de prétendants au Super Bowl.

À Detroit, le jeu au sol est anémique et les Seahawks n'accordent que des miettes à leurs adversaires contre la course. À première vue, leur seul point faiblesse sera contre le jeu aérien en raison de l'absence du demi de sûreté Earl Thomas. À Matthew Stafford d'en profiter.

Jay Ajayi chez les Dolphins et Le'Veon Bell chez les Steelers. Deux des demis offensifs les plus dominants du circuit Goodell ont rendez-vous au Heinz Field de Pittsburgh. Cependant, l'équation la plus importante se retrouvera derrière le centre alors que les Dolphins seront privés de leur meneur Ryan Tannehill, encore ennuyé par une vilaine blessure au genou. La voie semble donc grande ouverte devant Big Ben Roethilisberger pour briller de tous ses feux.

Contrairement à l'an dernier, les Steelers débarquent en éliminatoires en pleine forme, forts de la meilleure séquence en cours - sept victoires de suite, à égalité avec les Patriots.

Les deux équipes ont croisé le fer une seule fois, dans une victoire de 30-16 des Dolphins à Miami, mais Tannehill était alors dans le portrait. Ajayi en avait aussi profité pour s'amuser avec plus de 200 verges au sol et deux touchés. La donne est complètement différente cette fois et on voit bien mal comment les Dolphins peuvent accéder au prochain tour.

Prédiction: Steelers