Brendan Gallagher sera absent au moins deux mois

La saison difficile de Brendan Gallagher a pris une tournure encore plus sombre, vendredi. Le Canadien a annoncé que son combatif attaquant souffre d'une fracture de la main gauche et qu'il sera absent pendant au moins huit semaines.

Il a subi une intervention chirurgicale à Montréal, jeudi.

Gallagher a été blessé par un tir de son coéquipier Shea Weber, mercredi, dans la victoire de 4-3 acquise en prolongation aux dépens des Stars de Dallas.

«Encore une fois, c'est une lourde perte, a reconnu l'entraîneur-chef Michel Therrien après l'entraînement de son équipe à Etobicoke vendredi midi. Dernièrement, je trouvais que «Galley' jouait du hockey solide, très engagé. C'est de la pure malchance. L'important c'est qu'il récupère bien de son opération.»

L'attaquant albertain avait aussi subi une fracture à deux doigts de la main gauche dans des circonstances similaires la saison passée. À cette occasion, le 22 novembre 2015, il avait été touché par un tir du défenseur Johnny Boychuk, des Islanders de New York.

Gallagher avait dû s'absenter pendant 17 rencontres, étalées sur cinq semaines et demie, au cours desquelles le Tricolore avait conservé un dossier de 5-11-1. Il faut dire que l'équipe était aussi privée de son gardien étoile Carey Price. Il était revenu le 1er janvier, lors de la Classique hivernale à Foxborough.

Après avoir récolté 40 points, dont 19 buts, en 53 rencontres seulement la saison dernière, Gallagher éprouve des ennuis à noircir la feuille de pointage cette saison, comme en fait foi sa récolte de six buts et 12 aides en 39 matchs.

Le Canadien n'avait toutefois pas que des mauvaises nouvelles à annoncer vendredì, puisque le défenseur Andrei Markov et l'attaquant Alex Galchenyuk ont rejoint leurs coéquipiers à Toronto afin de prendre part à la séance d'entraînement du club. Les deux joueurs ne pouvaient par contre pas recevoir de contact, ce qui rend très improbable leur retour au jeu samedi, alors que le Canadien rendra visite aux Maple Leafs.

Le Tricolore a gagné ses deux derniers duels et il a récolté au moins au point à ses cinq dernières rencontres (3-0-2).

Par ailleurs, l'entraîneur-chef Michel Therrien a annoncé que l'attaquant Nikita Scherbak, rappelé jeudi, affrontera les Maple Leafs. Il s'agira de son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Scherbak, un attaquant de 21 ans originaire de Moscou, en est à sa deuxième saison avec les IceCaps de Saint-Jean dans la Ligue américaine. En 27 rencontres cette saison, il totalise dix buts et autant de mentions d'aide. L'an dernier, il avait inscrit 23 points, dont sept buts, en 48 rencontres.

«Selon les rapports que nous avons reçus, il y a une progression. Il affiche beaucoup plus d'intensité avec la rondelle et sans la rondelle. Les blessures à d'autres joueurs donnent des opportunités à des jeunes comme (Michael) McCarron et Scherbak. Nous allons voir où il en est rendu dans son développement», a noté Therrien.