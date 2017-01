De retour au boulot après un mois

Même s'ils sont aussi classés troisièmes au pays, les Rams n'ont pas de vedettes offensives. Seul deux joueurs, Michael Fine et Aaron Armstrong, montrent une moyenne de plus d'un point par match - ils sont six chez les Patriotes.

«Ils ont une très bonne défensive et des gardiens qui font les arrêts-clés au bon moment sans être des superstars. Leur défensive a beaucoup de millage. L'an passé, nous avions perdu 2-1. Ils sont quatrièmes pour les buts pour et premiers pour les buts contre. Ils ont battu McGill 1-0. Il faut s'attendre à une très grosse opposition», mentionne Marc-Étienne Hubert.

Depuis qu'ils ont déménagé à l'ancien Maple Leafs Garden, les Rams sont en constante progression, passant d'une équipe se battant pour une place en séries, au début des années 2010, au sommet de la division de l'Ouest. Cette progression s'est poursuivie avec l'arrivée de Johnny Duco comme entraîneur-chef par intérim cette saison. Parions que le titre d'intérimaire lui sera retiré l'an prochain!

C'est donc un retour au travail qui sera plutôt ardu pour la troupe d'Hubert, qui, encore une fois, n'est pas épargnée par les blessures même après un mois de relâche. L'attaquant Marc-Olivier Mimar et les défenseurs Jérémy Beaudry et Charles-David Beaudoin manqueront tous à l'appel. Le dernier a subi une fracture du doigt lors du camp d'entraînement d'Équipe Canada en vue des Universiades.

À l'origine, les Patriotes avaient programmé deux matchs durant le temps des Fêtes contre Concordia et Ottawa. Toutefois, avec la présence de six joueurs au camp d'Équipe Canada, ces deux rencontres qui auraient pu permettre de délier les jambes ont été annulées.

«Avec deux blessés et six joueurs partis, il manquait huit joueurs. Il y a des limites à faire jouer la cinquième ligne. C'est le genre de partie où il y avait un risque de blesser d'autres joueurs. Nous avons pris la décision très sage d'annuler ces matchs. Mais on va essayer de le refaire l'année prochaine», explique le pilote.

Les Patriotes pourraient aussi être privés de leur nouvelle acquisition, Gabryel Paquin-Boudreau, lors des rencontres de la fin de semaine. Le processus d'inscription du joueur s'est avéré plus long que prévu et pourrait ne pas être complété pour vendredi. L'ancien choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose a disputé cinq matchs avec les Marquis de Jonquière avant le 31 décembre.

«On est très confiant qu'il sera ici, parce qu'il s'est fait beaucoup de travail pour qu'il soit avec nous. On espère qu'il sera là vendredi. Son inscription est faite, mais il reste des documents à compléter pour confirmer son éligibilité à la ligue. On veut être sûr à 100 %.»